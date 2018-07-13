Самарцам, получающим пенсии в «Газбанке», выдадут деньги на Почте России 10 тысяч жителей Самарской области получали пенсии в АКБ «Газбанк». Все выплаты за июль пенсионеры смогут получить на Почте России. Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение связи по месту жительства, информирует ПФР. Выплаты будут производиться с 18 по 25 …