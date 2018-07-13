Тольяттинский "Автовазбанк" попытается обанкротить кондитерскую фабрику "Красная Заря" из города Иваново. Сумма требований - 3 млрд 108 млн рублей. Соответствующий иск принял к производству арбитражный суд Ивановской области.
Слушание по делу назначено на 27 августа. Согласно картотеке арбитражных дел, фабрика к банкротству готова. Буквально в тот же день, когда тольяттинцы подали иск, руководство "Красной Зари" само обратилось в суд с заявлением о несостоятельности. Вопрос о назначении кандидатуры арбитражного управляющего также планируется рассмотреть 27 августа.
К слову "Автовазбанк" и сам до недавнего времени находился в довольно сложном положении. В мае этого года Центральный Банк стал единоличным владельцем «АВА». Регулятор выкупил все 100 процентов акций тольяттинской финансовой организации у «Промсвязьбанка». «АвтоВАЗбанк» перешёл под контроль последнего в 2015 году. В декабре 2017 ЦБ принял решение санировать уже сам «Промсвязьбанк».
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