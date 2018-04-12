«Ростех» и Renault завершат рекапитализацию АвтоВАЗа стоимостью более 107 млрд рублей в октябре 2018 года, говорится в сообщении российского госконцерна. В результате сделки тольяттинскому автогиганту спишут долги на указанную сумму, а взамен Rostec Auto B.V. - совместное предприятие «Ростеха» и Renault - увеличит долю в АвтоВАЗе с 65 до 83,5 процента. Сейчас второй этап рекапитализации подходит к концу, ожидается, что процедура завершится до конца апреля.
Напомним, в 2015 году АвтоВАЗ получил рекордный убыток в 74 млрд рублей по МСФО, что почти в 3 раза больше, чем годом ранее. В 2016 году основные акционеры завода - альянс Renault-Nissan и «Ростех» - в целях финансового оздоровления решили запустить рекапитализацию.
В начале февраля этого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что президент АвтоВАЗа Николя Мор покинет компанию, но конкретных сроков не уточнил. С 1 января Мор уже занимает должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault. Вскоре в Renault уточнили, что Мор продолжит курировать модернизацию лидера отечественного автопрома на условиях совмещения. В настоящее время французы подыскивают кандидата на должность главы АвтоВАЗа среди иностранных топ-менеджеров автоотрасли. Назначение должно быть согласовано с «Ростехом».
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