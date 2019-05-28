10
02
20
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28.05.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи автомобилей Lada Largus

АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи автомобилей Lada Largus

АвтоВАЗ отзывает в России почти 33 тысячи машин модели Lada Largus из-за возможных проблем с тормозной системой, информирует Росстандарт. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года. В этих машинах возможно смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя, что может привести 

21 мая 2019, 05:00
ЦБ перестал чеканить копейки

ЦБ перестал чеканить копейки

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже одного рубля. По данным регулятора, на сегодняшний день в обращении находится мелочь на общую сумму около 6,5 млрд рублей. Монеты достоинством в одну и пять копеек Центробанк не чеканит с 2012 года. По мнению 

13 мая 2019, 11:22
Продажи автомобилей Lada растут

Продажи автомобилей Lada растут

По итогам первых четырех месяцев года продажи автомобилей Lada в России выросли почти на 4,5 процента по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, информирует пресс-служба «АвтоВАЗа». Лидирующую позицию в апреле получила LADA Granta, раскуплено более 12 600 машин этого семейства, что 

8 мая 2019, 12:35
Карлос Гон попросил власти Франции о защите

Карлос Гон попросил власти Франции о защите

Экс-глава альянса "Рено-Ниссан-Мицубиси" и бывший председатель правления "АвтоВАЗа" Карлос Гон обратился к правительству Франции с призывом защитить его права. Топ-менеджер также заявил о своей невиновности. Ранее стало известно, что Токийская прокуратура повторно арестовала Гона. Это случилось после того, как японский 

4 апреля 2019, 05:48
В Тольятти представили Lada Largus CNG

В Тольятти представили Lada Largus CNG

В этот вторник в Тольятти состоялась презентация специальной версии "Lada Largus CNG". Этот автомобиль может работать как на бензине, так и на природном газе - метане. Это уже вторая заводская модель ВАЗа с таким индексом, сейчас на конвейере собирается Lada 

2 апреля 2019, 05:23
Ключевая ставка ЦБ не изменится

Ключевая ставка ЦБ не изменится

Банк России на своем заседании оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,75% годовых. Причина - уровень инфляции, который оказался ниже, чем предсказывал ЦБ, и достаточно стабильное состояние рубля. Напомним, на этой неделе не стал менять ставку и американский регулятор. 

22 марта 2019, 05:50
Цены на нефть могут упасть?

Цены на нефть могут упасть?

Банк России допускает, что цена на нефть может упасть до $35 за баррель. Это в том случае, если в следующие три года санкции против России будут сохраняться. Для сравнения: сейчас нефтяной рынок на подъеме. Текущая цена составляет почти $85 за 

9 октября 2018, 12:50
Что будет с ключевой ставкой?

Что будет с ключевой ставкой?

Ключевую ставку, исходя из которой определяются все возможные проценты по кредитам, снова могут понизить, но не раньше, чем через год - полтора. Центробанк считает, что это можно будет сделать в конце 19 -20 годов - заявил директор департамента денежно-кредитной политики 

9 октября 2018, 12:42
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх