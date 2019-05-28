Центральный банк России освободил АвтоВАЗ от обязанности раскрывать информацию. Соответствующее решение принято в соответствии со статьей федерального закона "О рынке ценных бумаг", отмечается в сообщении регулятора. Постановление вступит в силу со дня внесения в единый госреестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, в котором будет отсутствовать указание на его публичный статус. Это означает:- публичное акционерное общество «АвтоВАЗ» превратится в АО. После этого все сведения о работе предприятия будут закрытыми. Напомним, такую возможность АвтоВАЗ получил после проведения делистинга. Акции концерна сконцентрировались в руках одного владельца. 100 процентов ценных бумаг автогиганта выкупили Ростех и Renault. Теперь привилегированные и обычные акции завода будут исключены из списка активов, допущенных к торгам на Московской бирже.
АвтоВАЗ - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
|
АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи автомобилей Lada Largus
|
21 мая 2019, 05:00
|
ЦБ перестал чеканить копейки
|
13 мая 2019, 11:22
|
Продажи автомобилей Lada растут
|
8 мая 2019, 12:35
|
Карлос Гон попросил власти Франции о защите
Экс-глава альянса "Рено-Ниссан-Мицубиси" и бывший председатель правления "АвтоВАЗа" Карлос Гон обратился к правительству Франции с призывом защитить его права. Топ-менеджер также заявил о своей невиновности. Ранее стало известно, что Токийская прокуратура повторно арестовала Гона. Это случилось после того, как японский …
|
4 апреля 2019, 05:48
|
В Тольятти представили Lada Largus CNG
|
2 апреля 2019, 05:23
|
Ключевая ставка ЦБ не изменится
|
22 марта 2019, 05:50
|
Цены на нефть могут упасть?
|
9 октября 2018, 12:50
|
Что будет с ключевой ставкой?
|
9 октября 2018, 12:42
Мы Вам перезвоним!