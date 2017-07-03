В России вступили в силу новые правила работы автовокзалов. Теперь там должны быть не только кассы и автоматы по продаже билетов. Владельцы объектов обязаны найти место и для камеры хранения, здравпункта, комнаты отдыха водителей с местами для сидения. Это набор минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций, которые увязаны с правилами перевозок пассажиров в международном сообщении государств - участников СНГ, поясняют в Минтрансе. Для получения заключения о соответствии инфраструктуры новым нормам компании обязаны обращаться в Ространснадзор. Сейчас в стране насчитывается около 1300 автовокзалов.