Самарец продавал гражданство РФ за 160 тысяч рублей В Самаре направлено в суд уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Подозреваемый – безработный, ранее не судимый 45-летний мужчина. Силовики задержали его в апреле. Это произошло сразу после того, как мигрант, проживающий в Самаре по временной регистрации, передал подозреваемому 160 …