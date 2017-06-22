Стал известен предмет судебного спора самарской мэрии и «Евразийской корпорации автовокзалов». Юристы этой компании считают, что администрация города обогатилась за их счет. Бизнесмены требуют взыскать с чиновников почти 3 миллиона 200 тысяч рублей. Из них 2,3 млн - сумма, которую мэрия получила за 4 года, с 2012 по 2016 годы, якобы не имея на то юридических оснований. А 834 тысячи рублей - уже проценты за пользование этими деньгами. В качестве третьих лиц в суд пригласили региональное министерство имущественных отношений, федеральное казначейство по Самарской области и городской департамент управления имуществом.
Напомним, бенефициаром «Евразийской корпорации автовокзалов» является Фэния Хакимова. Ранее она активно судилась с владельцами соседних офисных центров, гостиницей «Октябрьская» и областным министерством имущественных отношений и транспорта. Стороны много лет спорили из-за прав на землю под автовокзалом. Не исключено, что теперь процесс тоже касается земельных отношений.
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