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Отменить досрочные выборы губернатора могут в Самарской области
В Самарскую губернскую думу обратились представители облизбиркома с предложением внести поправки к нескольким законам. В частности, предлагается отменить досрочное голосование на выборах главы региона и заменить его на апробированное во время выборов президента РФ голосование по месту нахождения. Для этого …
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26 апреля 2018, 05:44
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Азаров рассказал президенту Путину о подготовке к ЧМ-2018 в Самаре
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26 апреля 2018, 11:29
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Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре
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25 апреля 2018, 12:01
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Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ
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19 апреля 2018, 10:44
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Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань
Из Самары могут пустить скоростные электрички в Ульяновск и Казань. Об этом во время выступления с посланием к жителям Самарской области рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. Сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос финансирования проекта скоростной железнодорожной ветки Самара – Аэропорт …
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11 апреля 2018, 11:16
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Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах
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20 марта 2018, 06:28
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Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области
Избирательная комиссия Самарской области озвучила данные по результатам выборов президента России в регионе. Обработаны все 100% бюллетеней. В итоге, за Владимира Путина проголосовали 75,82% избирателей губернии. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,63% голосов. Замыкает тройку лидеров руководитель …
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19 марта 2018, 06:07
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Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений
Заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов прокомментировал ход выборов президента России в регионе. По его словам, никаких серьезных нарушений специалистами зафиксировано не было.
«В целом я хотел бы оценить ход голосования как вполне нормальный. Как и всегда, были определенные …
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19 марта 2018, 12:27