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Материалы по теме:

Отменить досрочные выборы губернатора могут в Самарской области

Отменить досрочные выборы губернатора могут в Самарской области

В Самарскую губернскую думу обратились представители облизбиркома с предложением внести поправки к нескольким законам. В частности, предлагается отменить досрочное голосование на выборах главы региона и заменить его на апробированное во время выборов президента РФ голосование по месту нахождения. Для этого 

26 апреля 2018, 05:44
Азаров рассказал президенту Путину о подготовке к ЧМ-2018 в Самаре

Азаров рассказал президенту Путину о подготовке к ЧМ-2018 в Самаре

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о подготовке к ЧМ-2018 по футболу в Самаре. Встреча состоялась в 
26 апреля 2018, 11:29
Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре

В Самаре 23 апреля возобновил свою работу Градостроительный совет региона. Его собрали на заседание впервые с 2014 года.

Градостроительный совет Самарской области последний раз собирался четыре года назад. Тогда орган практически не влиял на строительную политику в регионе и носил во 

25 апреля 2018, 12:01
Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ

Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ

В Самаре в среду, 18 апреля, глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с управляющими компаниями региона, главами городов и профильных ведомств, посвященное вопросам содержания многоквартирных домов Самарской области. Одним из центральных 
19 апреля 2018, 10:44
Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань

Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань

Из Самары могут пустить скоростные электрички в Ульяновск и Казань. Об этом во время выступления с посланием к жителям Самарской области рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. Сейчас на федеральном уровне  обсуждается вопрос финансирования проекта скоростной железнодорожной ветки Самара – Аэропорт 

11 апреля 2018, 11:16
Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах

Член избирательной комиссии Самарской области заявил о нарушениях на выборах

В России продолжают подводить итоги выборов президента России. И хотя результат уже очевиден, с огромным отрывом от конкурентов победил Владимир Путин, в некоторых регионах возникли проблемы. Сегодня Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что результаты выборов отменены на 7 избирательных участках, 

20 марта 2018, 06:28
Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области

Владимир Путин предварительно набрал 75,82% голосов в Самарской области

Избирательная комиссия Самарской области озвучила данные по результатам выборов президента России в регионе. Обработаны все 100% бюллетеней. В итоге, за Владимира Путина проголосовали 75,82% избирателей губернии. Вторым идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,63% голосов. Замыкает тройку лидеров руководитель 

19 марта 2018, 06:07
Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений

Выборы президента России в Самарской области прошли без серьезных нарушений

Заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов прокомментировал ход выборов президента России в регионе. По его словам, никаких серьезных нарушений специалистами зафиксировано не было.

«В целом я хотел бы оценить ход голосования как вполне нормальный. Как и всегда, были определенные 

19 марта 2018, 12:27
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