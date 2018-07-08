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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Некоторых увозили на скорой: Как болели за сборную России на площади Куйбышева

Некоторых увозили на скорой: Как болели за сборную России на площади Куйбышева

Сегодня Самара не спала. Все смотрели матч Россия-Хорватия. Смотрели трансляции в ресторанах, на улицах, на Дне, на набережной, в парках, дома или просто на телефоне... Почти 20 тысяч фанатов собрались на площади Куйбышева. 

Страсти на площади кипели не шуточные. 
8 июля 2018, 10:02
Сборную Швеции эвакуировали из самарской гостиницы Lotte

Сборную Швеции эвакуировали из самарской гостиницы Lotte

Сегодня, 7 июля, утром в самарской гостинице Lotte, где расположились игроки и тренерский штаб сборной Швеции, сработала пожарная сигнализация. Футболистов разбудили и эвакуировали, они провели на улице меньше минуты.

По предварительным данным, произошло ложное срабатывание сигнализации.

Сборные Швеции 
7 июля 2018, 03:43
Болельщиков из Мексики «подкинули» до Самары на клубном автобусе «Крылья Советов»

Болельщиков из Мексики «подкинули» до Самары на клубном автобусе «Крылья Советов»

Футболисты самарских «Крылья Советов», возвращаясь из Москвы, довезли на клубном автобусе болельщиков сборной Мексики, сообщает официальный Твиттер команды.

«Наша команда вернулась в Москву. Из-за огромного спроса на авиабилеы в Самару на матч 1/8 финала, самарцам пришлось вылететь в 
1 июля 2018, 03:08
Сборная Швейцарии подарила юным футболистам Тольятти инвентаря на 10 тысяч франков

Сборная Швейцарии подарила юным футболистам Тольятти инвентаря на 10 тысяч франков

Вчера, 30 июня, на тольяттинском стадионе «Торпедо» состоялась встреча представителей швейцарской футбольной ассоциации (SFV), футболистов сборной Швейцарии, мэрии Автограда  с юными воспитанниками местной футбольной школы «Лада»,
 
Как передает официальный сайт SFV, как обычно делается на чемпионатах мира, команда, 
1 июля 2018, 02:36
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