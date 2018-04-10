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Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»
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10 апреля 2018, 02:12
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Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров
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10 апреля 2018, 09:38
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Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция
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10 апреля 2018, 08:23
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Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре
Минтранс Самарской области все-таки оштрафовали на 78 тысяч рублей за «неправильные сваи» Фрунзенского моста. С иском в адрес ведомства выступил Ростехнадзор. Чиновники пытались оспорить наказание, но не смогли.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Ростехнадзор выявил ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными …
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6 апреля 2018, 12:05
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22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре
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3 апреля 2018, 02:07
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На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области
В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить …
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12 марта 2018, 01:23
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На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.
Так …
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7 марта 2018, 01:58
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Глава РФ Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию
Сегодня, 1 марта, президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Выступление главы РФ уже началось. В этом году формат мероприятия изменился. Во-первых, его перенесли из Георгиевского зала Кремля в Большой Манеж, а во-вторых, впервые использовалась инфографика - для наглядной …
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1 марта 2018, 01:42
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На проектирование магистрали "Центральная" в Самаре заложили 22 миллиона рублей
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13 февраля 2018, 11:29
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В Самаре продлен срок строительства Фрунзенского моста
Госконтракт с компанией «Стройтрансгаз», которая занимается возведением Фрунзенского моста, решено продлить. Правительство Самарской области подписало соответствующее распоряжение. Изначально 1-ю очередь объекта должны были сдать еще 1 августа 2018 года. Однако, из-за проблем с финансированием фактический график работ выполнялся с отставанием. …
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24 января 2018, 03:12
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Проект самой долгожданной самарской дороги одобрил Росавтодор
Проект строительства автомагистрали «Центральная» одобрен научно-техническим советом Росавтодора. Документ был представлен министром транспорта и автомобильных дорог 63-го региона Иваном Пивкиным. Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной составит 14 километров. Должен быть реконструирован участок автомагистрали в Волжском районе и построена …
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25 сентября 2017, 10:02
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Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать" …
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31 июля 2017, 08:43
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Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?
Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали …
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10 июля 2017, 09:39
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7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»
Областной Минтранс заплатит 7,6 млн рублей за научно-исследовательскую работу перед сооружением магистрали «Центральная». Чиновники хотят установить число автомобилистов, которые станут пользоваться дорогой.
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19 мая 2017, 12:49
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Послание президента
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1 декабря 2016, 06:14