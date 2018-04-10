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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»

Азаров отклонил смягчения по торговле алкоголем для «разливаек»

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отклонил закон о снятии ограничений на работу «разливаек». Об этом глава региона рассказал во вторник, 10 апреля, в ходе оглашения послания к депутатам Самарской губернской думы и жителям области.  Мероприятия проходит в комплексе «МТЛ 
10 апреля 2018, 02:12
Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров

До начала ЧМ-2018, шесть матчей которого пройдут и в Самаре, осталось 65 дней. По оценкам экспертов, в губернию этим летом могут приехать до полумиллиона гостей. Одно из самых жестких требований ФИФА к проведению мундиаля - уровень готовности медицинских учреждений. В 

10 апреля 2018, 09:38
Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция

Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция

10 апреля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров выступит с посланием к депутатам и жителям региона. В этом году документ будет зачитан в стенах спорткомплекса МТЛ «Арена».

Подробности содержания будущего обращения главы региона не разглашаются. Однако, как отметил сам Дмитрий Азаров, 

10 апреля 2018, 08:23
Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре

Облминтранс оштрафовали за «неправильные сваи» Фрунзенского моста в Самаре

Минтранс Самарской области все-таки оштрафовали на 78 тысяч рублей за «неправильные сваи» Фрунзенского моста. С иском в адрес ведомства выступил Ростехнадзор. Чиновники пытались оспорить наказание, но не смогли.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Ростехнадзор выявил ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными 

6 апреля 2018, 12:05
22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 по футболу автопарк самарских медиков пополнили 22 новые машины скорой помощи. В каждом экипаже будет человек, владеющий иностранным языком. Новый транспорт получили Самарская станция скорой медицинской помощи и больница имени Середавина. Ключи медикам вручил глава региона 

3 апреля 2018, 02:07
На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

На 1,23 млрд рублей пополнится бюджет Самарской области

В бюджет Самарской области планируют внести изменения с учетом безвозмездных поступлений из федеральной казны и перерасчета налога на прибыль. Более 700 миллионов рублей федералы выделяют на продолжение строительства Фрунзенского моста (на фото). «Налоговые деньги» - полмиллиона рублей - предполагается направить 

12 марта 2018, 01:23
На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.

Так 

7 марта 2018, 01:58
Глава РФ Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию

Глава РФ Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию

Сегодня, 1 марта, президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Выступление главы РФ уже началось. В этом году формат мероприятия изменился. Во-первых, его перенесли из Георгиевского зала Кремля в Большой Манеж, а во-вторых, впервые использовалась инфографика - для наглядной 

1 марта 2018, 01:42
На проектирование магистрали

На проектирование магистрали "Центральная" в Самаре заложили 22 миллиона рублей

Магистрали "Центральная" в Самаре все-таки быть. Тема, которая обсуждалась в течение 20 последних лет, наконец стала воплощаться во что-то реальное. Во всяком случае, уже в этом году чиновники планируют потратить на проектирование новой дороги 22 миллиона рублей. Эти деньги уже 

13 февраля 2018, 11:29
В Самаре продлен срок строительства Фрунзенского моста

В Самаре продлен срок строительства Фрунзенского моста

Госконтракт с компанией «Стройтрансгаз», которая занимается возведением Фрунзенского моста, решено продлить. Правительство Самарской области подписало соответствующее распоряжение. Изначально 1-ю очередь объекта должны были сдать еще 1 августа 2018 года. Однако, из-за проблем с финансированием фактический график работ выполнялся с отставанием. 

24 января 2018, 03:12
Проект самой долгожданной самарской дороги одобрил Росавтодор

Проект самой долгожданной самарской дороги одобрил Росавтодор

Проект строительства автомагистрали «Центральная» одобрен научно-техническим советом Росавтодора. Документ был представлен министром транспорта и автомобильных дорог 63-го региона Иваном Пивкиным. Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной составит 14 километров. Должен быть реконструирован участок автомагистрали в Волжском районе и построена 

25 сентября 2017, 10:02
Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года

Мысли тольяттинцев заморозят до 2067 года

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Автограде начали сбор писем потомкам-2067. 12 августа будет заложена капсула с посланиями тольяттинской молодежи 2067 года. Далеко не все доживут до этого времени, однако любой может претендовать на то, чтобы "законсервировать" 
31 июля 2017, 08:43
Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали 

10 июля 2017, 09:39
7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»

7,6 млн рублей потратят на опрос самарцев о магистрали «Центральная»

Областной Минтранс заплатит 7,6 млн рублей за научно-исследовательскую работу перед сооружением магистрали «Центральная». Чиновники хотят установить число автомобилистов, которые станут пользоваться дорогой.
Победителем торгов признали ООО «Автодорстрой». Стоимость контракта - 7,59 млн рублей, информируют в конкурсной комиссии.
Работа подрядчика включает 

19 мая 2017, 12:49
Послание президента

Послание президента

В четверг, 1 декабря, с посланием к Федеральному Собранию обратился президент Владимир Путин. По сути, каждое такое выступление главы государства носит программный характер и определяет вектор движения страны как минимум на ближайший год.

На этот раз Владимир Путин поставил перед правительством 

1 декабря 2016, 06:14
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