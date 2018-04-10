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Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту
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10 апреля 2018, 01:04
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Подготовку больницы Пирогова к ЧМ-2018 оценил Дмитрий Азаров
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10 апреля 2018, 09:38
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Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция
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10 апреля 2018, 08:23
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22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре
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3 апреля 2018, 02:07
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Житель Тольятти попал под уголовную статью за пьяное вождение
На днях патрульный экипаж Росгвардии, работавший в Автозаводском районе Тольятти, заметил подозрительный ВАЗ-21099. Легковушка ехала по внутриквартальной территории с выключенными фарами, выполняя всяческие замысловатые маневры. Стражи порядка предположили, что водитель машины может быть пьян.
После того как мужчину остановили, выяснилось, что …
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2 апреля 2018, 10:39
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В Самарской области вновь изменятся правила торговли алкоголем
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27 марта 2018, 06:23
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Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области
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27 марта 2018, 04:29
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В Самаре отменили допограничения на торговлю алкоголем в жилых домах
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27 марта 2018, 03:59