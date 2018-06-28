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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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День матча Россия-Уругвай могут сделать выходным в Самарской области

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«Если бы руководство 
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Дмитрий Азаров выдвинут от

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В Самарской области на региональной партийной конференции «Единой России» состоялась процедура предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора Самарской области. Она прошла в ДК «Тольятти». Максимальную поддержку получил Дмитрий Азаров, который с 25 сентября 2017 года исполняет обязанности главы 

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Фото в блогах: «В «Лужниках» встретились два похожих друг на друга губернатора»

Необычное фото выложил в «Твиттер» советник самарского губернатора Сергей Пименов. На открытии ЧМ-2018 в «Лужниках» он встретил Дмитрия Азарова в компании с нижегородским губернатором Глебом Никитиным. Оба возглавили свои области практически 
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По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов

По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов

На днях жители Самары стали свидетелями редчайшей для жизни мегаполиса картины. Сразу несколько горожан поведали о том, что по проезжей части бегала лошадь, пугая пешеходов и водителей.

10 января эта лошадь бежала через мост по улице Главной, рассказывает 
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В Самаре ликвидируют порыв теплосети на улице Куйбышева

Повреждение обнаружили на тепломагистрали, которая находится в районе пересечения улиц Куйбышева и Шостаковича. Диаметр трубы – 700 мм. Работы начались сегодня, 14 января, в 10 часов утра. К ним привлечено десять человек и шесть единиц техники. Восемь жилых домов отапливаются 
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В Самаре законсервируют Дом промышленности

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В Самаре полиция перекрывала ул. Куйбышева из-за коробки с мусором

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11 марта 2015, 11:46
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