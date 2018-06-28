В Самаре в соцсетях появились предложения оставить улицу Куйбышева пешеходной и после окончания ЧМ-2018 по футболу. Пользователь Павел Самойлов в «Твиттере» адресовал это предложение главе региона Дмитрию Азарову: «Все-таки самое крутое решение к ЧМ - это отдать улицу Куйбышева людям. @D_Azaroff Если этот твит наберет 1000 rt, отдадите улицу на каждые выходные?» Репост этой записи появился на странице Дмитрия Азарова с комментарием: «Да!» Отметим, за сутки эта публикация собрала более 200 ретвитов.
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