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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

В Самаре в соцсетях появились предложения оставить улицу Куйбышева пешеходной и после окончания ЧМ-2018 по футболу. Пользователь Павел Самойлов в «Твиттере» адресовал это предложение главе региона Дмитрию Азарову: «Все-таки самое крутое решение к ЧМ - это отдать улицу Куйбышева людям. 

28 июня 2018, 10:50
Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре

Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров и главный тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в воскресенье, 24 июня – накануне матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай. Игра состоится в понедельник, 25 июня, на стадионе «Самара Арена». Вчера российская сборная провела тренировку 
25 июня 2018, 10:34
День матча Россия-Уругвай могут сделать выходным в Самарской области

День матча Россия-Уругвай могут сделать выходным в Самарской области

Врио губернатора Дмитрий Азаров предложил сделать рабочий день 25 июня сокращенным на предприятиях или же, вовсе, выходным. По его словам, это дало бы возможность как можно большему числу людей поддержать российскую сборную на игре с Уругваем.

«Если бы руководство 
22 июня 2018, 10:08
Дмитрий Азаров выдвинут от

Дмитрий Азаров выдвинут от "ЕР" на выборы губернатора Самарской области

В Самарской области на региональной партийной конференции «Единой России» состоялась процедура предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора Самарской области. Она прошла в ДК «Тольятти». Максимальную поддержку получил Дмитрий Азаров, который с 25 сентября 2017 года исполняет обязанности главы 

20 июня 2018, 09:57
В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячка впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши 

16 марта 2017, 12:36
Луиш Фигу выступил с предложением увеличить количество членов мундиаля до 48

Луиш Фигу выступил с предложением увеличить количество членов мундиаля до 48

Экс-лидер национальной команды Португалии по футболу Луиш Фигу, претендующий на пост главы ФИФА, выступил с идеей увеличить количество участников финальной пульки чемпионатов мира с 32 до 40 или даже до 48.

«Я думаю, что при этом длительность турнира вырастет примерно на 

19 февраля 2015, 08:48
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