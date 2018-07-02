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Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева
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28 июня 2018, 10:50
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Дмитрий Азаров и тренер сборной России Станислав Черчесов встретились в Самаре
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25 июня 2018, 10:34
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День матча Россия-Уругвай могут сделать выходным в Самарской области
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22 июня 2018, 10:08
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Дмитрий Азаров выдвинут от "ЕР" на выборы губернатора Самарской области
В Самарской области на региональной партийной конференции «Единой России» состоялась процедура предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора Самарской области. Она прошла в ДК «Тольятти». Максимальную поддержку получил Дмитрий Азаров, который с 25 сентября 2017 года исполняет обязанности главы …
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20 июня 2018, 09:57
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В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней
В эти минуты съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА» находится в Хворостянском районе, где в селе Гремячка впервые в Самарской области выявлен очаг африканской чумы свиней. Это ЧП способно нанести животноводческой отрасли губернии смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Наши …
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16 марта 2017, 12:36
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Луиш Фигу выступил с предложением увеличить количество членов мундиаля до 48
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19 февраля 2015, 08:48