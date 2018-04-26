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Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля
Стадиону ЧМ-2018 "Самара Арена" заключение о соответствии будет выдано в четверг, 26 апреля. Об этом на пресс-конференции в Москве журналистам сообщил вице-премьер и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, 28 апреля на новом поле запланирован первый тестовый матч в рамках …
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25 апреля 2018, 05:00
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Градостроительный совет впервые с 2014 года собрали в Самаре
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25 апреля 2018, 12:01
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Трио Аряпов – Каряка - Панфилов откроет первый матч на «Самара Арене»
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24 апреля 2018, 04:18
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К ЧМ-2018 областной фонд капремонта собирается взять очередной кредит
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24 апреля 2018, 03:53
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Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая
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24 апреля 2018, 12:33
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Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ
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19 апреля 2018, 10:44
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Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань
Из Самары могут пустить скоростные электрички в Ульяновск и Казань. Об этом во время выступления с посланием к жителям Самарской области рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. Сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос финансирования проекта скоростной железнодорожной ветки Самара – Аэропорт …
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11 апреля 2018, 11:16
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Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку
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10 апреля 2018, 03:12
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Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару
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14 марта 2018, 12:00
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Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить строительство нового Ледового дворца спорта в Самаре в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской …
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13 марта 2018, 04:54
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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре
7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров …
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7 марта 2018, 07:00
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Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина
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7 марта 2018, 06:09