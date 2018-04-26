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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая

В Самаре устронят колеи на Московском шоссе. Об этом на заседании Самарской губернской думы во вторник, 24 марта, сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Колейность была выявлена на участке от улицы Мичурина. Подрядчик – «Самаратрансстрой». 

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Дмитрий Азаров озвучил важнейшее требование к расчетам за услуги ЖКХ

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19 апреля 2018, 10:44
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Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань

Из Самары могут пустить скоростные электрички в Ульяновск и Казань. Об этом во время выступления с посланием к жителям Самарской области рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. Сейчас на федеральном уровне  обсуждается вопрос финансирования проекта скоростной железнодорожной ветки Самара – Аэропорт 

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Азаров сообщил о строительстве новых школ и возможном переводе детей на пятидневку

В Самарской области в ближайшее время появятся восемь новых школ более чем на 8000 мест. Строительство должно начаться уже в 2018 году. А к 2025 году планируется открытие до 20 новых школ. Рассматривается вопрос о переводе на пятидневную учебную неделю 
10 апреля 2018, 03:12
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Дмитрий Азаров рассказал о поручениях президента РФ по итогам визита в Самару

Во вторник, 13 марта, депутаты Самарской губернской думы проголосовали за увеличение доходной части главного финансового документа региона еще на 1 миллиард 230 миллионов рублей. При этом он по-прежнему остается дефицитным: расходы - 149 миллиардов 600 миллионов рублей, доходы меньше почти 

14 марта 2018, 12:00
Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта

Самара попросила Путина выделить деньги на новый Дворец спорта

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить строительство нового Ледового дворца спорта в Самаре в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета, передает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской 

13 марта 2018, 04:54
Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить 

7 марта 2018, 06:09
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