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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» одолели «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

«Крылья Советов» одолели «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

30 мая «Крылья Советов» сыграли первый стыковой матч с «Нижним Новгородом». Встреча прошла на выезде.

Первыми счет открыли хозяева. На 22-й минуте Артем Тимофеев нарушил правила в своей штрафной и судья назначил пенальти. Его реализовал Даниил Фомин. Счет удалось сравнять только 

30 мая 2019, 10:28
«Крылья Советов» проведут матч против «Нижнего Новгорода» в белой форме

«Крылья Советов» проведут матч против «Нижнего Новгорода» в белой форме

Несколько часов остается до начала матча между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом». Первую игру за право выступать в РПЛ самарцы проведут на выезде на стадионе, построенном специально к чемпионату мира по футболу.
На трибунах арены соберутся около 20 тысяч зрителей. 

30 мая 2019, 05:25
Вход на стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» будет платным

Вход на стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» будет платным

Самарские «Крылья Советов» приняли решение сделать вход на стыковой матч за право остаться в Российской премьер-лиге платным. Цена билета на игру с командой «Нижний Новгород» будет начинаться от 100 рублей, говорится на официальном сайте клуба. Продажа началась 29 мая. 50-процентная 

29 мая 2019, 05:49
Какая боль: ЦСКА «унизил» «Крылья Советов» со счетом 6:0

Какая боль: ЦСКА «унизил» «Крылья Советов» со счетом 6:0

26 мая самарские «Крылья Советов» сыграли заключительный матч в основной части чемпионата РПЛ. Соперником волжан стал московский ЦСКА. На выезде «КС» потерпели само разгромное поражение в этом сезоне со счетом 6:0.

Дублем у «армейцев» отличился Федор Чалов. Благодаря ему он стал 

26 мая 2019, 05:11
«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах. Теперь уже точно

«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах. Теперь уже точно

После домашнего поражения от  столичного «Спартака» единственным шансом самарского клуба избежать продолжения сезона в играх с амбициозными выходцами из ФНЛ была бы победа уже потерявшего место в премьер-лиге красноярского «Енисея» над московским «Динамо».
 
Не случилось. Динамовцы дважды вели 
19 мая 2019, 06:25
«Спартак» отправил «Крылья» в «стыки». Но это не точно

«Спартак» отправил «Крылья» в «стыки». Но это не точно

Матч на «Самара-Арене» закончился победой более титулованной команды со счетом 1:2.
 
Играли «Крылья Советов» неплохо. На самом деле неплохо. Несмотря на отсутствие системообразующих игроков – Корниленко, Самедова, Джано, Тимофеева. Кто из-за травм, кто из-за условий аренды не мог играть. 
18 мая 2019, 11:09
Франк Веркаутерен вернулся в Самару

Франк Веркаутерен вернулся в Самару

Бельгийский специалист присутствовал на матче молодежных составов футбольных кубов «Крылья Советов» и «Спартак» (Москва), который завершился результативной ничьей 2:2.
 
Как выяснилось, Франк Веркаутерен, который тренировал самарские «Крылья Советов» два с половиной сезона, приехал в столицу губернии по семейным 
18 мая 2019, 08:36
«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в Грозном

«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в Грозном

«Крылья Советов» вышли на матч против грозненского клуба, который стремится в еврокубки, в 

12 мая 2019, 08:53
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