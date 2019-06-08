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«Крылья Советов» одолели «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
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30 мая 2019, 10:28
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«Крылья Советов» проведут матч против «Нижнего Новгорода» в белой форме
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30 мая 2019, 05:25
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Вход на стыковой матч между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» будет платным
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29 мая 2019, 05:49
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Какая боль: ЦСКА «унизил» «Крылья Советов» со счетом 6:0
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26 мая 2019, 05:11
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«Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах. Теперь уже точно
После домашнего поражения от столичного «Спартака» единственным шансом самарского клуба избежать продолжения сезона в играх с амбициозными выходцами из ФНЛ была бы победа уже потерявшего место в премьер-лиге красноярского «Енисея» над московским «Динамо».
Не случилось. Динамовцы дважды вели …
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19 мая 2019, 06:25
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«Спартак» отправил «Крылья» в «стыки». Но это не точно
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18 мая 2019, 11:09
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Франк Веркаутерен вернулся в Самару
Бельгийский специалист присутствовал на матче молодежных составов футбольных кубов «Крылья Советов» и «Спартак» (Москва), который завершился результативной ничьей 2:2.
Как выяснилось, Франк Веркаутерен, который тренировал самарские «Крылья Советов» два с половиной сезона, приехал в столицу губернии по семейным …
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18 мая 2019, 08:36
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«Крылья Советов» проиграли «Ахмату» в Грозном
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12 мая 2019, 08:53
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