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Материалы по теме:

Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Президент России Владимир Путин покинул Самару. Очевидцы засняли видео, как глава государства сел в вертолет, стоявший на поле стадиона «Торпедо». Ролик выложил портал
7 марта 2018, 08:12
Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Новый завод по переработке макулатуры открыли в Тольятти

Самарскую область 6 марта посетил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он провел совещание по развитию Тольятти в технопарке «Жигулевская долина» и посетил особую экономическую зону, где запустили Тольяттинскую бумажную фабрику.

В технопарке 
7 марта 2018, 11:10
Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область

Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в Самару вечером 6 марта. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru. В рамках визита главы государства запланированы несколько мероприятий.

Владимир Путин проведет в Самаре заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем будут подведены 
6 марта 2018, 11:32
Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин

Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин. Именно за его кандидатуру в среду единогласно проголосовали местные народные избранники, подводя итоги конкурса на замещение должности руководителя данного муниципалитета.

Ранее Тюнин возглавлял управляющую компанию «Ремжилуниверсал», железнодорожный филиал «ПТС-Сервис», городской департамент ЖКХ. Потом 

21 февраля 2018, 04:00
Новым прокурором Самары стал 33-летний Никита Зубко

Новым прокурором Самары стал 33-летний Никита Зубко

В Самаре назначен новый прокурор города. Этот пост занял 33-летний Никита Зубко, ранее возглавлявший прокуратуру Красноярского района. Приказ о его назначении был подписан 19 февраля, сообщает samara.ru.

Никита Зубко – выпускник Самарского госуниверситета. В органах прокуратуры работает более 
20 февраля 2018, 09:46
В Райффайзенбанке назначили нового директора самарского отделения

В Райффайзенбанке назначили нового директора самарского отделения

В Самаре назначен новый руководитель регионального отделения Райффайзенбанка. Директором самарской сети операционных офисов с 1 февраля стала Елена Попова. Она работает в Райффайзенбанке с 2013 года, до назначения директором курировала направление розничного бизнеса. Её предшественник Артем Саркисян теперь будет работать 

1 февраля 2018, 02:49
Самарское управление Минюста РФ возглавил Дмитрий Сержантов‍ из Чувашии

Самарское управление Минюста РФ возглавил Дмитрий Сержантов‍ из Чувашии

В четверг, 21 декабря, в Самаре представили нового начальника управления Минюста России по Самарской области. Его возглавил выходец из Чувашии Дмитрий Сержантов. Нового руководителя сотрудникам регионального ведомства представил начальник Сергей Быстревский. В мероприятии приняли участие врио вице-губернатора Самарской области Юрий 

21 декабря 2017, 05:01
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