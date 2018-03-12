В Самарской области временно исполняющим обязанности руководителя регионального департамента по делам молодежи стал Сергей Бурцев (на фото). Ранее он возглавлял «Самарский Дом молодежи». Постановление о назначении Бурцева на новую должность 12 марта подписал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
«Сергей Бурцев оказался в числе финалистов конкурса «Лидеры России», проводимого Администрацией Президента РФ», - сообщили в правительстве Самарской области.
Месяц назад с победителями конкурса встречался глава РФ Владимир Путин.
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7 марта 2018, 08:12
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7 марта 2018, 11:10
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Президент России Владимир Путин прилетел во вторник в Самарскую область
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6 марта 2018, 11:32
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Новым главой Железнодорожного района Самары стал Вадим Тюнин
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Никита Зубко – выпускник Самарского госуниверситета. В органах прокуратуры работает более …
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20 февраля 2018, 09:46
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В Райффайзенбанке назначили нового директора самарского отделения
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1 февраля 2018, 02:49
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Самарское управление Минюста РФ возглавил Дмитрий Сержантов из Чувашии
В четверг, 21 декабря, в Самаре представили нового начальника управления Минюста России по Самарской области. Его возглавил выходец из Чувашии Дмитрий Сержантов. Нового руководителя сотрудникам регионального ведомства представил начальник Сергей Быстревский. В мероприятии приняли участие врио вице-губернатора Самарской области Юрий …
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21 декабря 2017, 05:01