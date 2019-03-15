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Материалы по теме:

Московский «Траст» присоединил к себе тольяттинский АвтоВАЗбанк

Московский «Траст» присоединил к себе тольяттинский АвтоВАЗбанк

Московский банк «Траст», на базе которого Регулятор создал Банк непрофильных активов, присоединил к себе тольяттинский АвтоВАЗбанк. Ранее последний входил в группу Промсвязьбанка братьев Ананьевых. 

Вместе с АВБ в «Траст» перейдут и проблемные активы на 340 млрд рублей по балансовой стоимости. По 

13 марта 2019, 03:55
Битва за 4 «лимона» проиграна: Арбитражный суд отказал региональному Минстрою

Битва за 4 «лимона» проиграна: Арбитражный суд отказал региональному Минстрою

Арбитражный суд Самарской области отказал региональному Министерству строительства в иске к областному Управлению Федерального казначейства. Строители пытались доказать правомерность получения почти 4 миллионов рублей на расселение аварийного дома в Самаре.

Согласно материалам дела, причиной судебных разбирательств стала одна из двухэтажек послевоенной 

12 марта 2019, 06:20
Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера

Самарский Фонд капремонта в поисках нового банка-партнера

Самарский Фонд капитального ремонта ищет банк, который займется его обслуживанием. Речь идет об открытии счетов, куда жители будут перечислять деньги за капремонт. Согласно техзаданию, все услуги кредитное учреждение должно предоставить фонду бесплатно. В том числе открывать и обслуживать корсчета, а 

18 июля 2018, 12:12
Самая важная история – кредитная

Самая важная история – кредитная

Нередко можно услышать историю о том, как двое коллег хотели взять кредит в банке. И зарплаты почти одинаковые, и срок и суммы кредитов примерно одни и те же, но одному выдали кредит, а другому – нет. Может, и вам приходилось 
10 апреля 2018, 10:52
«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.

Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг 

14 марта 2018, 12:34
АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ потребовал со своего бывшего поставщика корейской фирмы Hanon Systems 853 млн рублей. С соответствующим иском тольяттинский автозавод обратился в Арбитражный суд Самарской области. Суть претензий в материалах дела пока не раскрывается, известно только, что в указанную сумму входят убытки, 

4 декабря 2017, 08:01

"Авиакор-авиационный завод" проиграл в арбитражном суде Москвы иск к ПАО "Туполев"

 Как говорится в материалах дела, в мае прошлого года между двумя предприятиями был заключен договор поставки продукции для сервисного обслуживания самолетов Ту-95мс. Самарский завод получил аванс в размере около 39.5 миллионов рублей, суммарно же отгрузил комплектующих более чем на 92 

24 октября 2017, 11:44
Область заплатит за тольяттинские квартиры

Область заплатит за тольяттинские квартиры

Еще одна неудача юристов областных ведомств в апелляционной инстанции. На этот раз речь идет о попытке министерства социально-демографической и семейной политики опротестовать решение арбитражного суда по иску Тольяттинской мэрии.
Как уже рассказывала "ТЕРРА", муниципалитет регулярно судится с региональными властями, требуя 

5 сентября 2017, 04:50
Проиграли апелляцию

Проиграли апелляцию

Правительству Самарской области и региональному минимущества не удалось оспорить решение арбитражного суда и получить долю в собственности в 6-этажном учебном корпусе национального исследовательского университета имени Королева.
Соответствующую жалобу отклонил 11-й арбитражный апелляционный суд. Напомним, как уже рассказывала ТЕРРА, иск к 

5 сентября 2017, 03:42
К

К "Регламенту" подали новый иск

В деле о банкротстве строительной компании «Регламент», бенефициаром которой является Олег Егоров, ранее владевший холдингом «Дисса», появился еще один истец. Помимо структуры аффилированной компании «Новый дон», ее хочет признать неплатежеспособной ООО «Стройторг», расположенное в Самаре в Речном переулке. Директор предприятия 

29 июня 2017, 03:40
Обманутые дольщики компании

Обманутые дольщики компании "Самарагорстрой" подали иск к новому застройщику

Они требуют признать право на квартиры в жилом комплексе "Ильинская плаза", который строится на пересечении улиц Маяковского и Буянова. Первое заседание в Ленинском районном суде Самары назначено на 17 апреля.
Дольщики компании "Самарагорстрой" ждут своих квадратных метров почти 10 лет. 

11 апреля 2017, 05:52
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