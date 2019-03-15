Балтинвестбанк решил через суд взыскать упущенную выгоду со своих прежних бенефициаров Вадима Егиазарова, Юрия Рыдника, Александра Швидака, экс-председателя правления Игоря Кирилловых и нескольких бывших членов совета директоров. С соответствующим иском кредитное учреждение обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Какие именно действия банкиров привели заявителя к убыткам, в материалах дела не уточняются. Также неизвестен размер требований. Как уже сообщала «ТЕРРА», с декабря 2015 года Балтинвестбанк находится под санацией. Финансовым оздоровлением занимается Абсолют-банк. Тогда сообщалось, что на санацию БИБа государство может выделить 37 млрд рублей. Из них около 24 млрд направят для пополнения капитала под пол процента годовых на 10 лет и еще около 9 млрд рублей — на ликвидность. Почти 17 процентов акций БИБа принадлежат самарскому предпринимателю Александру Швидаку. До процедуры санации именно Балтинвестбанк обеспечивал займами структуры ВБМ. После начала санации на Волгабурмаше возникли проблемы с оборотными средствами, что привело завод к банкротству. По мнению экспертов «ТЕРРЫ», причиной подачи иска могли стать выданные при прежних владельцах Балтинвестбанка банковские гарантии, которые и привели к судебным тяжбам.
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