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Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер

Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер

Сегодня, 12 августа, в Сызрани случился крупный пожар в одном из частных домов.

Как передает ГУ МЧС по Самарской области, тревожный звонок на пульт дежурного поступил в 4:44. Во втором Монтерском переулке горел дом. Пламя охватило территорию площадью 100 
12 августа 2017, 03:51
В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями

Сотрудники сызранской Госавтоинспекции совместно с общественниками решили провести оригинальную акцию – организовали своеобразную выставку автомобилей, разбитых пьяными водителями. Искореженные машины установили в районе железнодорожного моста, чтобы их было видно всем проезжающим мимо автомобилистам – как пример того, к чему приводит 
11 августа 2017, 01:17
В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

Сегодня, 9 августа, сызранские пожарные тушили крупное возгорание на территории, расположенной вблизи одного из крупнейших некрополей Сызрани. Как пишет КТВ ЛУЧ, загорелась трава неподалеку от Батрацкого кладбища. Информации о пострадавших нет.
 
На месте пожара работали пожарные с двумя 
9 августа 2017, 10:01
Автостопщик о Сызрани: музыка из машин, зарядиться негде, люди добрые, туалеты без бумаги

Автостопщик о Сызрани: музыка из машин, зарядиться негде, люди добрые, туалеты без бумаги

Житель Ижевска Никита Вахрушев, который автостопом добирается из Ижевска в Сочи, побывал в Сызрани и записал видео, в котором рассказал о своих впечатлениях от города на Волге.

Никита сначала пошел на пляж и захотел было искупаться, так как 
6 августа 2017, 03:47
Вооруженный мигрант атаковал самарского бойца Росгвардии

Вооруженный мигрант атаковал самарского бойца Росгвардии

Под Самарой совершено нападение на бойца ОМОНа. Инцидент произошел на территории Волжского района во время рейда Росгвардии в тепличном хозяйстве.

Сотрудники ведомства проводили операцию по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Один из иностранцев, 30-летний мужчина, повел себя агрессивно и набросился 
4 августа 2017, 05:04
Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф

Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф

30 июля 2017 года за организацию вооруженного разбоя и хищения мотороллера суд приговорил 28-летнего парализованного москвича к четырем с половиной годам колонии.

Учитывая тот факт, что у приговоренного инвалида-колясочника имелось редкое заболевание, и категорию преступления, 3 августа Мосгорсуд изменил меру наказания 

3 августа 2017, 06:03
Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.

Уголовное дело завели по статье 

25 июля 2017, 10:13
Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом

Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом

Группа голландских и испанских специалистов осуществила исследование, в процессе которого обнаружилась взаимосвязь между ростом и степенью ревности. Итоги наблюдений изложены в издании Evolution and Human Behavior.
Ученые опросили свыше 500 мужчин и женщин. Было установлено, что чем выше рост мужчины, 

21 июля 2017, 10:35
25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

В Тольятти СМС-сообщения чужой жене отправили мужчину на больничную койку.

25-летний парень переписывался сообщениями с 35-летней женой своего соседа по лестничной площадке. Муж женщины, прочитав СМС, решил выяснить отношения с молодым человеком.

Сначала разговор на повышенных тонах шел 
2 июля 2017, 01:49
В Тольятти маргинал изрезал «розочкой» 78-летнюю пенсионерку и отнял 40 рублей

В Тольятти маргинал изрезал «розочкой» 78-летнюю пенсионерку и отнял 40 рублей

В понедельник, 5 июня, в Тольятти на бульваре Буденного было совершено нападение на пожилую женщину. Когда 78-летняя женщина заходила в подъезд, на нее сзади напал неизвестный мужчина маргинального вида – он несколько раз ударил женщину бутылкой, и когда она разбилась, 

6 июня 2017, 11:43
В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе

В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе "7 слонов"

Вчера, 10 мая, в Кировском районном суде рассмотрено ходатайство полиции об аресте 26-летнего гражданина Таджикистана, некоего Каримова, которого подозревают в нападении на сверстника Юсупа Холова.
По предварительной версии следователей, в ночь на 9 мая в кафе "7 слонов" на улице 

11 мая 2017, 10:59
Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом

Как передает ГУ МВД по Самарской области, на днях в больницу Автограда доставили местного 24-летнего жителя. Медики диагностировали у него ножевое ранение грудной клетки.  

Как установили полицейские, преступление произошло возле одного из домов по улице Голосова.
 
Вскоре в этом деле 

25 февраля 2017, 02:19
В Самаре судят банду наёмных киллеров

В Самаре судят банду наёмных киллеров

В Самаре судят банду, нападавшую на людей по найму.

К 9 годам колонии особого режима суд уже приговорил организатора этой банды Максима Потапова. По версии следствия, в декабре 2014 года после выхода из колонии за совершение тяжких преступлений мужчина создал в 

17 ноября 2016, 10:34
В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА

В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА

В Самаре сотрудники полиции задержали пятерых мужчин в возрасте от 21 до 26 лет. Их подозревают в серии разбойных нападений, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Полицейские выяснили, что задержанные причастны, как минимум к 4 фактам преступлений. При этом 
17 октября 2016, 11:11
В Оренбурге ликвидирована банда, промышлявшая грабежами и разбоем

В Оренбурге ликвидирована банда, промышлявшая грабежами и разбоем

В конце 2015 года правоохранителям поступила информация, что группа из нескольких жителей Оренбуржья занимается в регионе разбойными нападениями, кражами и грабежами. Спустя некоторое время, когда оперативные данные уже не вызывали никаких сомнений, была осуществлена операция по задержанию в поселке Весенний. 
14 апреля 2016, 05:56
В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной

В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной

Вечером 21 ноября около 19:35 на улице Ново-Вокзальной в Самаре двое неизвестных мужчин в масках организовали разбойное нападение на павильон «Займы.ру», сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на собственный источник.
 
Злоумышленники ворвались в помещение и стали угрожать пистолетом и 
24 ноября 2015, 10:58
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