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Дом сгорел дотла: В Сызрани на пожаре погибли подросток и пенсионер
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12 августа 2017, 03:51
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В Сызрани открылась выставка машин, разбитых пьяными водителями
Сотрудники сызранской Госавтоинспекции совместно с общественниками решили провести оригинальную акцию – организовали своеобразную выставку автомобилей, разбитых пьяными водителями. Искореженные машины установили в районе железнодорожного моста, чтобы их было видно всем проезжающим мимо автомобилистам – как пример того, к чему приводит …
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11 августа 2017, 01:17
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В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище
Сегодня, 9 августа, сызранские пожарные тушили крупное возгорание на территории, расположенной вблизи одного из крупнейших некрополей Сызрани. Как пишет КТВ ЛУЧ, загорелась трава неподалеку от Батрацкого кладбища. Информации о пострадавших нет.
На месте пожара работали пожарные с двумя …
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9 августа 2017, 10:01
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Автостопщик о Сызрани: музыка из машин, зарядиться негде, люди добрые, туалеты без бумаги
Житель Ижевска Никита Вахрушев, который автостопом добирается из Ижевска в Сочи, побывал в Сызрани и записал видео, в котором рассказал о своих впечатлениях от города на Волге.
Никита сначала пошел на пляж и захотел было искупаться, так как …
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6 августа 2017, 03:47
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Вооруженный мигрант атаковал самарского бойца Росгвардии
Под Самарой совершено нападение на бойца ОМОНа. Инцидент произошел на территории Волжского района во время рейда Росгвардии в тепличном хозяйстве.
Сотрудники ведомства проводили операцию по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Один из иностранцев, 30-летний мужчина, повел себя агрессивно и набросился …
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4 августа 2017, 05:04
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Суд смягчил приговор инвалиду-колясочнику за разбойное нападение и назначил штраф
30 июля 2017 года за организацию вооруженного разбоя и хищения мотороллера суд приговорил 28-летнего парализованного москвича к четырем с половиной годам колонии.
Учитывая тот факт, что у приговоренного инвалида-колясочника имелось редкое заболевание, и категорию преступления, 3 августа Мосгорсуд изменил меру наказания …
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3 августа 2017, 06:03
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Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре
Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.
Уголовное дело завели по статье …
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25 июля 2017, 10:13
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Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом
Группа голландских и испанских специалистов осуществила исследование, в процессе которого обнаружилась взаимосвязь между ростом и степенью ревности. Итоги наблюдений изложены в издании Evolution and Human Behavior.
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21 июля 2017, 10:35
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25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки
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2 июля 2017, 01:49
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В Тольятти маргинал изрезал «розочкой» 78-летнюю пенсионерку и отнял 40 рублей
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6 июня 2017, 11:43
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В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе "7 слонов"
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11 мая 2017, 10:59
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Тольяттинец из-за ревности порезал соперника ножом
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25 февраля 2017, 02:19
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В Самаре судят банду наёмных киллеров
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17 ноября 2016, 10:34
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В Самаре накрыли банду лютых разбойников, работавших в стиле ГТА
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17 октября 2016, 11:11
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В Оренбурге ликвидирована банда, промышлявшая грабежами и разбоем
В конце 2015 года правоохранителям поступила информация, что группа из нескольких жителей Оренбуржья занимается в регионе разбойными нападениями, кражами и грабежами. Спустя некоторое время, когда оперативные данные уже не вызывали никаких сомнений, была осуществлена операция по задержанию в поселке Весенний. …
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14 апреля 2016, 05:56
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В Самаре преступники в масках напали на павильон микрозаймов на Ново-Вокзальной
Вечером 21 ноября около 19:35 на улице Ново-Вокзальной в Самаре двое неизвестных мужчин в масках организовали разбойное нападение на павильон «Займы.ру», сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на собственный источник.
Злоумышленники ворвались в помещение и стали угрожать пистолетом и …
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24 ноября 2015, 10:58