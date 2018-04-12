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О первых итогах финансового оздоровления, о результатах работы банка «Солидарность» в 2017 году и перспективах развития рассказали руководители банка в ходе пресс-брифинга, который состоялся 11 апреля. 2017 год ознаменовался важными для банка «Солидарность» событиями, которые обеспечивают финансовую стабильность и дальнейшее развитие банка. В первую очередь это касается важнейшего для банка показателя – капитала. В прошедшем году завершены процессы по увеличению капитала банка. На 1 января текущего года его значение - более 14 млрд рублей. Это второй по величине показатель капитала среди кредитных организаций, зарегистрированных в Самарской области, и 66-й - в банковской системе России. На 1 января 2018 г. банк с запасом выполняет обязательные нормативы Банка России. По итогам работы в 2017 году банк «Солидарность» получил прибыль. Кроме того, банк продемонстрировал динамику роста по основным показателям деятельности. Так, кредитный портфель за год увеличился на 6,4%. Прирост объема вкладов составил 7,8%, что является для банка индикатором доверия клиентов.АО КБ «Солидарность». Лицензия №554, действует бессрочно.