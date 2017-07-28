Сегодня Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» на осуществление финансовых операций. При этом ранее один из акционеров банка Алексей Хотин предлагал регулятору план финансового оздоровления кредитного учреждения. План предусматривал, что обязательства банка перед АСВ в объеме 170 млрд рублей обеспечиваются залогом кредитного портфеля и личным поручительством Хотина. Как уже сообщала «ТЕРРА», в Самаре у банка «Югра» есть филиал и дополнительный офис. 10 июля Центробанк ввел в кредитном учреждении временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов. Наложен мораторий на выплаты кредиторам. Причина - неустойчивое финансовое положение банка и наличие угрозы интересам его клиентов. Все полномочия органов управления и акционеров, связанные с участием в уставном капитале, приостановлены на шесть месяцев, указано в сообщении регулятора.
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