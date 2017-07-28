СМИ назвали дату выпуска в обращение купюр в 200 и 2000 рублей ЦБ собирается выпустить в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в октябре. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на близкий к Банку России источник.

Согласно этой информации, внешний вид новых дензнаков уже утвержден. При этом бумага для …