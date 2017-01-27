Убытки ОАО "АвтоВАЗагрегат" по итогам 2015 года составили 393.5 миллиона рублей, что на 208 миллионов больше, чем в 2014-м. При этом выручка упала с 3 миллиардов до 1 миллиарда 700 миллионов. Такая информация содержится в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия.

При …