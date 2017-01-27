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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 января 2017г 
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Материалы по теме:

Экс-бухгалтеру самарского банка предъявили иск на 472 млн рублей

Экс-бухгалтеру самарского банка предъявили иск на 472 млн рублей

«Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим «Волжского социального банка», обратилось в суд с иском о взыскании 427 млн рублей с бывшего главного бухгалтера и члена правления финансового учреждения Татьяны Гавриловой. Причина - преднамеренное банкротство учреждения и выдача с 

26 января 2017, 05:22
Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года

По объему вкладов физических лиц лидирует АктивКапитал Банк с показателем 20 миллиардов 700 миллионов рублей. На второй строчке Газбанк с 18 миллиардами, на третьей - Кошелев Банк, у него на счетах лежит 12 миллиардов 783 миллиона рублей.
Самый большой размер 

26 января 2017, 03:58
Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии

Бенефициары «Эл Банка» не смогли оспорить отзыв лицензии

Арбитражный суд Самарской области отказал бенефициарам «Эл Банка» Людмиле Фирсовой и Анатолию Волошину в иске к Центральному банку России. Заявители пытались оспорить решение регулятора о лишении кредитного учреждения лицензии.

Напомним, в конце июля в отношении «Эл Банка» была введена 
24 января 2017, 02:16
В России упростят выдачу паспортов и других документов

В России упростят выдачу паспортов и других документов

Вице-премьер России Игорь Шувалов поручил Министерству внутренних дел, а также Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос о предоставлении кредитным учреждениям права выдачи россиянам паспортов и других документов, в том числе миграционного характера. Такой шаг необходим для появления конкуренции, считает чиновник. 

20 января 2017, 02:20
Бюджет Самарской области на 2017 год может недополучить миллиарды рублей

Бюджет Самарской области на 2017 год может недополучить миллиарды рублей

Как заявил министр финансов Самарской области Сергей Кандеев, секвестр доходов может произойти после изменений принципов наполнения федерального бюджета на будущий год. В частности, в соответствии с уже принятыми решениями, проектом бюджета, внесенного в Госдуму, сокращается доход от налога на прибыль, 

14 ноября 2016, 04:49
Самарские банки подвели итоги работы в сентябре

Самарские банки подвели итоги работы в сентябре

Самый большой объем вкладов населения в "АктивКапитал Банке" - 20 миллиардов 669 миллионов рублей. На второй позиции с показателем в 18 миллиардов 132 миллиона "Газбанк", третью строчку занимает "Кошелев-Банк", на его счетах у физлиц 10 миллиардов 870 миллионов рублей. В 

19 октября 2016, 04:50
Эксперты рассказали, как пополнить доходы российской казны

Эксперты рассказали, как пополнить доходы российской казны

Федеральные финансисты считают, что для того, чтобы пополнить доходы российской казны, надо с 2017 года возобновить ежегодный рост коэффициента дефлятора, который используется при расчете единого налога на вмененный доход для малого бизнеса. Раньше этот показатель пересматривали ежегодно - учитывали инфляцию. 

30 сентября 2016, 05:50
Реальные доходы россиян в августе снизились на 8,3%

Реальные доходы россиян в августе снизились на 8,3%

Это рекордное падение за последние 7 лет.
По данным Росстата, в  последний раз доходы уменьшались быстрее только в декабре 2008 года. При этом эксперты отмечают, что падение непрерывно продолжается в течение 22 месяцев. Замедляются темпы роста средней заработной платы. В 

20 сентября 2016, 11:44
Пять самарских депутатов скрыли свои реальные доходы

Пять самарских депутатов скрыли свои реальные доходы

Недостоверные сведения о доходах предоставили народные избранники из совета депутатов Куйбышевского внутригородского района Самары: Ирина Кочуева, Ирина Барсукова, Дмитрий Ткаченко, Сергей Апаркин и Константин Кудряшов.
Проверка выявила, что они, в частности, не указали доходы от продаж автомобилей и деятельности подконтрольных 

31 августа 2016, 02:01
В Самаре у коммунальных служб украли ограждения на 150 000 рублей

В Самаре у коммунальных служб украли ограждения на 150 000 рублей

Сотрудники коммунальных служб подсчитывают убытки. Неизвестные украли или повредили несколько комплектов фирменных ограждений.

Новые ограждения с подсветкой и специальным механизмом разработали и начали выпускать около двух лет назад. Их использовали во время земляных работ. С начала 2016 года коммунальщики лишились уже 

19 августа 2016, 02:28
Госфинконтроль выявил самые убыточные муниципальные предприятия Самары

Госфинконтроль выявил самые убыточные муниципальные предприятия Самары

Региональный Госфинкотроль впервые готовит рейтинг эффективности областных министерств и ведомств. Впоследствии эта информация будет выставлена на всеобщее обозрение. Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказала заместитель председателя правительства - руководитель службы государственного финансового контроля Самарской области Ольга 

23 июня 2016, 03:10

"АвтоВАЗагрегат" отчитался об убытках

Убытки ОАО "АвтоВАЗагрегат" по итогам 2015 года составили 393.5 миллиона рублей, что на 208 миллионов больше, чем в 2014-м. При этом выручка упала с 3 миллиардов до 1 миллиарда 700 миллионов. Такая информация содержится в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия.
При 
30 марта 2016, 05:00
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