В 2016 году число прибыльных банков в России сократилось на 20 процентов - с 553 до 445 организаций, говорится в отчете Центробанка. Количество убыточных кредитных учреждений за тот же период снизилось всего на 2 единицы - со 180 до 178. Общее число действующих банков в стране за прошлый год сократилось на 15 процентов - до 623. Совокупный доход прибыльных банков до вычета налогов составил почти 1 трлн. 292 млрд. рублей, увеличившись на 76 процентов по сравнению с показателем 2015 года. Совокупный убыток банков, получивших отрицательный финансовый результат, составил 362 млрд. рублей.
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