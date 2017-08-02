Октябрьский районный суд Самары назначил на 4 августа заседание по резонансному уголовному делу о покушении на мошенничество с векселями «КуйбышевАзота» на сумму в 1,7 миллиарда рублей. Обвиняемыми по нему проходят бывший руководитель тольяттинского Автозаводского отделения Сбербанка Светлана Лисицына, ее подчиненный Владислав Герасимов и начальник финансово-экономического управления КуАЗа Лариса Смолева. Всем троим вменяется покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Санкция - до 6 лет лишения свободы.
Как уже сообщала «ТЕРРА», по мнению следствия, фигуранты использовали договор, заключенный в 2003 году между химзаводом и Сбербанком, об оказании предприятию услуг на рынке ценных бумаг. По этому документу банк обязался искать покупателей на векселя КуАЗа.
По версии следствия, с 2004 по 2010 год через указанных сотрудников прошли ценные бумаги на сумму почти в 6 миллиардов рублей. Весной 2010-го стороны в рамках договора провели последнюю сделку, в результате которой КуАЗ должен был получить около 1 миллиарда 700 миллионов рублей.
Однако мена векселей была выполнена частично, заводу перечислили всего 40 миллионов. Ценные бумаги якобы «по неосмотрительности» сотрудницы Сбербанка попали к сомнительному контрагенту. Вскоре следователи выявили причастность к преступлению и работников «КуйбышевАзота».
|
Сергею Рубакову продлили срок домашнего ареста
|
2 августа 2017, 02:41
|
Из самарских чиновников пытаются выбить 234 миллиона рублей
Конкурсный управляющий обанкроченным МП «Коммунальник» попытался взыскать более 234 миллионов рублей с департамента имущества Самары. Соответствующее заявление рассматривал областной арбитражный суд. Как говорится в материалах дела, речь шла о привлечении мэрии к субсидиарной ответственности по долгам муниципального предприятия. Впрочем, это …
|
2 августа 2017, 07:49
|
Битва за льготы: как самарец пытается отменить постановление областного правительства
Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.
Группа поддержки самарца Александра Томина в коридорах областного суда начала собираться за полчаса до назначенного …
|
1 августа 2017, 09:04
|
Битва за льготы: самарский пенсионер подал в суд на областное правительство
Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.
Весной в Самарской области вступили в силу новые правила проезда в общественном транспорте. Основные изменения …
|
1 августа 2017, 04:21
|
Самарцы пожаловались на проблемы с платежами в Сбербанке
|
31 июля 2017, 04:27
|
В Самарской области появится новый завод
В Самаре появится новое предприятие, которое займется выпуском гранулированного карбамида. Его используют в промышленности и сельском хозяйстве. Завод построят в Тольятти на площадке "КуйбышевАзота", для этого привлекут иностранный капитал. Сегодня был подписан соответствующий договор о сотрудничестве между региональным правительством, КуАЗом …
|
20 июля 2017, 05:29
|
КуАЗ участвует в новом проекте на 11 миллиардов рублей
«Куйбышевазот» примет участие в строительстве нового завода в Тольятти за почти 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Совет директоров химического гиганта принял решение о приобретении 68-процентой доли в уставном капитале компании «Волгаферт» - совместного предприятия, …
|
17 июля 2017, 05:05
|
Предъявите внешность: В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц
Специалисты Сбербанка установили на Кутузовском проспекте в российской столице первый банкомат с функцией распознавания лиц. Эта работа проведена в рамках пилотного проекта.
|
10 июля 2017, 05:19
|
Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало
|
23 июня 2017, 03:01
|
Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных
Специальный инкассаторский беспилотник Сбербанка впервые осуществил доставку наличных из кассового центра до инкассаторской машины. Об этом рассказал в своем аккаунте на facebook первый зампредседателя банка Лев Хасис.
|
16 июня 2017, 12:16
|
"Куйбышевазот" увеличил дивиденды
|
28 апреля 2017, 05:46
|
На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи
|
14 марта 2017, 04:17