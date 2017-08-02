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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Сергею Рубакову продлили срок домашнего ареста

Сергею Рубакову продлили срок домашнего ареста

Глава департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков останется под домашним арестом. В среду суд Самарского района удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокуратурой, и продлил действие меры пресечения на месяц до 3 сентября. Связано это с тем, что на тот же срок продлено 
2 августа 2017, 02:41
Из самарских чиновников пытаются выбить 234 миллиона рублей

Из самарских чиновников пытаются выбить 234 миллиона рублей

Конкурсный управляющий обанкроченным МП «Коммунальник» попытался взыскать более 234 миллионов рублей с департамента имущества Самары. Соответствующее заявление рассматривал областной арбитражный суд. Как говорится в материалах дела, речь шла о привлечении мэрии к субсидиарной ответственности по долгам муниципального предприятия. Впрочем, это 

2 августа 2017, 07:49
Битва за льготы: как самарец пытается отменить постановление областного правительства

Битва за льготы: как самарец пытается отменить постановление областного правительства

Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.

Группа поддержки самарца Александра Томина в коридорах областного суда начала собираться за полчаса до назначенного 

1 августа 2017, 09:04
Битва за льготы: самарский пенсионер подал в суд на областное правительство

Битва за льготы: самарский пенсионер подал в суд на областное правительство

Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.

Весной в Самарской области вступили в силу новые правила проезда в общественном транспорте. Основные изменения 

1 августа 2017, 04:21
Самарцы пожаловались на проблемы с платежами в Сбербанке

Самарцы пожаловались на проблемы с платежами в Сбербанке

Сбой в работе Сбербанка произошел сразу в нескольких регионах страны в понедельник утром. Клиенты кредитного учреждения жаловались на проблемы с онлайн платежами и обслуживанием карт. В столице отсутствовала возможность перевести средства с карты на карту через систему «Сбербанк онлайн», в 

31 июля 2017, 04:27
В Самарской области появится новый завод

В Самарской области появится новый завод

В Самаре появится новое предприятие, которое займется выпуском гранулированного карбамида. Его используют в промышленности и сельском хозяйстве. Завод построят в Тольятти на площадке "КуйбышевАзота", для этого привлекут иностранный капитал. Сегодня был подписан соответствующий договор о сотрудничестве между региональным правительством, КуАЗом 

20 июля 2017, 05:29
КуАЗ участвует в новом проекте на 11 миллиардов рублей

КуАЗ участвует в новом проекте на 11 миллиардов рублей

«Куйбышевазот» примет участие в строительстве нового завода в Тольятти за почти 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. Совет директоров химического гиганта принял решение о приобретении 68-процентой доли в уставном капитале компании «Волгаферт» - совместного предприятия, 

17 июля 2017, 05:05
Предъявите внешность: В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц

Предъявите внешность: В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц

Специалисты Сбербанка установили на Кутузовском проспекте в российской столице первый банкомат с функцией распознавания лиц. Эта работа проведена в рамках пилотного проекта.
Как поясняется, клиенту нужно создать свой биометрический шаблон, который дает возможность всем устройствам для снятия средств, имеющим опцию 

10 июля 2017, 05:19
Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Самарские чиновники заняли миллиард, но этого мало

Мэрия Самары займет у Сбербанка 1 миллиард рублей. Результаты объявленного администрацией города тендера опубликованы на портале Госзакупок. Речь идет об открытии двух невозобновляемых кредитных линий по 500 миллионов рублей. Срок действия каждой - 2 года. Стоимость займа 9,3% годовых. На 

23 июня 2017, 03:01
Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных

Деньги на ветер: Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличных

Специальный инкассаторский беспилотник Сбербанка впервые осуществил доставку наличных из кассового центра до инкассаторской машины. Об этом рассказал в своем аккаунте на facebook первый зампредседателя банка Лев Хасис.
Как отмечается, скорость полета была порядка 180 км/ч, расстояние – 10 километров. Представители 

16 июня 2017, 12:16

"Куйбышевазот" увеличил дивиденды

Публичное акционерное общество Куйбышевазот в качестве дивидендов выплатит по итогам 2016 года по одному рублю на каждую акцию дополнительно. Такое решение принято на общем собрании акционеров, которое состоялось 28 апреля. В нем приняли участие бенефициары, под контролем которых находится более 

28 апреля 2017, 05:46
На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

Следственное управление СК России по Самарской области инициировало изъятие материалов проверки по факту пожара на ПАО «Куйбышевазот», сообщается на сайте ведомства. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 12 марта. Пожар тушили почти 14 часов.

По предварительным данным, загорелись 
14 марта 2017, 04:17
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