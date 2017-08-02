Самарцы пожаловались на проблемы с платежами в Сбербанке Сбой в работе Сбербанка произошел сразу в нескольких регионах страны в понедельник утром. Клиенты кредитного учреждения жаловались на проблемы с онлайн платежами и обслуживанием карт. В столице отсутствовала возможность перевести средства с карты на карту через систему «Сбербанк онлайн», в …