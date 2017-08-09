Директору гимназии № 1 грозит до 12 лет тюрьмы Директору гимназии № 1 Любови Картамышевой, задержанной в среду по подозрению в получении взятки, грозит до 12 лет лишения свободы. По предварительной версии, в июне 2017 года Картамышева, находясь в служебном кабинете, получила от некой гражданки лично 600 тысяч рублей …