В Самаре полным оправданием всех фигурантов завершилось резонансное вексельное дело с участием Сбербанка и «КуйбышАзота». Октябрьский районный суд не нашел преступного сговора в действиях бывшего руководителя тольяттинского Автозаводского отделения Сбербанка Светланы Лисицыной, ее подчиненнного Владислава Герасимова и начальника финансово-экономического управления КуАЗа Ларисы Смолевой. Следствие вменяло всем троим покушение на мошенничество в особо крупном размере, с санкцией - до 6 лет лишения свободы. Как уже сообщала «ТЕРРА», по мнению следователей, фигуранты использовали договор, заключенный в 2003 году между химзаводом и Сбербанком, об оказании предприятию услуг на рынке ценных бумаг. С 2004 по 2010 год через указанных сотрудников прошли векселя на сумму почти в 6 миллиардов рублей. Весной 2010-го стороны в рамках договора провели последнюю сделку, в результате которой КуАЗ должен был получить около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Однако мена векселей была выполнена частично, заводу перечислили всего 40 миллионов. Ценные бумаги якобы «по неосмотрительности» сотрудницы Сбербанка попали к сомнительному контрагенту. Вскоре следователи выявили причастность к преступлению и работников «КуйбышевАзота».
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