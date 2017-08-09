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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Осужденного за махинации бывшего чиновника отказались отпускать досрочно

Осужденного за махинации бывшего чиновника отказались отпускать досрочно

Суд Куйбышевского района Самары отказал в удовлетворении ходатайства бывшего чиновника администрации Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении из-под стражи. Четыре года назад Вадим Кужилин оказался за решеткой по делу о мошенничестве. Бывший заместитель руководителя департамента управления имуществом был осужден 
8 августа 2017, 03:34
Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

11 августа Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом. Областной арбитражный суд назначил на этот день судебное заседание о возможности введения процедуры несостоятельности на некогда одном из крупнейших предприятий региона. Истцы - Федеральная налоговая служба, банк «АК БАРС» и «ЧМЗ-Урал»  - 

7 августа 2017, 05:24
В Самаре арестовали директора гимназии № 1

В Самаре арестовали директора гимназии № 1

Директор гимназии № 1 Любовь Картамышева проведет в СИЗО ближайшие 2 месяца. Такое решение принял суд Самарского района. Напомним, в отношении руководителя образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

По версии следствия,  директор самарской гимназии № 

7 августа 2017, 04:14
В Самаре разоблачили фирму торговцев смертью

В Самаре разоблачили фирму торговцев смертью

В Самарской области направлено в суд уголовное дело в отношении «фирмы» законспирированных наркоторговцев. Перед судом предстанут 22 местных жителя – их подозревают в совершении 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
 
Общая масса «зелья», согласно материалам уголовного дела, 26 

7 августа 2017, 02:53
Директору гимназии № 1 грозит до 12 лет тюрьмы

Директору гимназии № 1 грозит до 12 лет тюрьмы

Директору гимназии № 1 Любови Картамышевой, задержанной в среду по подозрению в получении взятки, грозит до 12 лет лишения свободы. По предварительной версии, в июне 2017 года Картамышева, находясь в служебном кабинете, получила от некой гражданки лично 600 тысяч рублей 

4 августа 2017, 05:10
На директора гимназии №1 завели уголовное дело

На директора гимназии №1 завели уголовное дело

На директора гимназии №1 Любовь Картамышеву, задержанную в среду по подозрению в получении взятки, завели уголовное дело, сообщает региональный следственный комитет. По предварительной версии, в июне 2017 года Картамышева, находясь в служебном кабинете, в ходе двух встреч получила лично от 

4 августа 2017, 12:35
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