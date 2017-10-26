Самарские силовики задержали группу предполагаемых банкиров-нелегалов. Они, по версии полицейских, незаконно получили доход, превышающий 21 миллион рублей. Такая сумма фигурирует в материалах правоохранительных органов, но возможно она окажется еще больше. Банковские операции осуществлялись без регистрации и лицензии. При силовой поддержке бойцов СОБР областного управления Росгвардии задержаны четверо жителей Тольятти. Уголовное дело завели по статье «Незаконная банковская деятельность», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Дома у задержанных и в офисных помещениях проведены обыски и выемки. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемых.
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