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2 человека погибли при пожаре в бане в Тольятти
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2 апреля 2018, 05:57
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Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани
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2 апреля 2018, 02:43
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Люди в шоке: В Сызрани Toyota Corolla протаранила столб
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2 апреля 2018, 09:08
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11 человек тушили горящий ресторан в Новокуйбышевске
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30 марта 2018, 12:24
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Соседи спасли инвалида из горящего дома в Сызранском районе
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30 марта 2018, 09:30
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Водитель «Лады Весты» не заметил, как попал в ДТП в Сызрани
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29 марта 2018, 12:15
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Частный дом сгорел вечером в Шигонском районе
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29 марта 2018, 08:54
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Двух подростков ударило током на грузовом вагоне в Самарской области
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27 марта 2018, 01:06
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В Самаре отремонтируют бани
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11 октября 2017, 09:41
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С легким паром: Жители поселка Шмидта остались без бани
Первого июня в областной столице закроют общественную баню №4. Она находится на улице Братьев Коростелевых, 47.
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12 мая 2017, 11:44
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В городских банях Самары введут новые тарифы
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1 февраля 2017, 12:05
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Полтора часа в муниципальной бане Самары оценили в 200 рублей
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14 марта 2016, 04:18