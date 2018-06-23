1
26
01
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
     d8888             888  Y88b   d88P            888    888           
    d8P888             888   Y88b d88P             888    888           
   d8P 888             888    Y88o88P              888    888           
  d8P  888    .d88b.   888     Y888P      .d88b.   8888888888  888  888 
 d88   888   d8P  Y8b  888      888      d88P"88b  888    888  888  888 
 8888888888  88888888  888      888      888  888  888    888  888  888 
       888   Y8b.      888      888      Y88b 888  888    888  Y88b 888 
       888    "Y8888   888      888       "Y88888  888    888   "Y88888 
                                              888                       
                                         Y8b d88P                       
                                          "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Это произошло почти на три недели позже изначально заявленного срока из-за того, что вода сошла поздно и поначалу не соответствовала требованиям санэпидстанции.

Вода с самарских пляжей в этом году сошла только в конце мая. После 

20 июня 2018, 12:28
Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре

В Самаре начал работать пляж, расположенный на четвертой очереди набережной, у «Ладьи». Установлены кабины для переодевания, душ. Спасатели там работают в несколько смен, завезен песок, дно Волги в районе пляжа обследовано водолазами и очищено от мусора, передает 63.ru со 
19 июня 2018, 02:47
Открывается новый маршрут по Волге с Поляны Фрунзе до Гавриловой поляны

Открывается новый маршрут по Волге с Поляны Фрунзе до Гавриловой поляны

В Самаре с 22 июня откроются речные пассажирские перевозки по Волге по маршруту Поляна имени Фрунзе – Гаврилова поляна и в обратном направлении. Рейсы будут по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. От пристани «Поляна Фрунзе» по понедельникам будет только один 
18 июня 2018, 02:24
На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

На Волге судебные приставы ловили должников из Самары

В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». 

18 июня 2018, 11:58
Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста

Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста

16 тонн металла извлекали полтора месяца.
27 апреля 2017, 01:54
В Самаре нашли катер, дрейфовавший после аварии с баржей

В Самаре нашли катер, дрейфовавший после аварии с баржей

Сегодня, 19 сентября, самарские спасатели сообщили новые подробности о речной аварии на реке Самаре. Столкнулись катер Sea Ray и баржа. Маломерное судно перевернулось, передает поисково-спасательная служба Самарской области. Спасатели предоставили фотографии.

Как уже сообщала «ТЕРРА», авария произошла в 
19 сентября 2016, 08:32
Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара

Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара

Вчера, 17 сентября, в Куйбышевском районе Самары в результате столкновении баржи с лодкой пропал без вести один пассажир лодки, передает областной ГУ МЧС.
 
По данным ведомства, происшествие произошло примерно в 20:00 на реке Самара. По предварительной версии, водитель лодки 

18 сентября 2016, 02:08
В Самаре один человек пропал без вести после столкновения катера и баржи

В Самаре один человек пропал без вести после столкновения катера и баржи

Вечером в субботу, 17 сентября, МЧС зарегистрировало происшествие на воде в Самаре. На реке Самарке столкнулись катер и баржа. Один человек пропал без вести, сообщает сайт ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о речной аварии поступила в МЧС 17 сентября 

18 сентября 2016, 09:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх