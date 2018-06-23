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6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре
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20 июня 2018, 12:28
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Пляж на набережной у «Ладьи» заработал в Самаре
В Самаре начал работать пляж, расположенный на четвертой очереди набережной, у «Ладьи». Установлены кабины для переодевания, душ. Спасатели там работают в несколько смен, завезен песок, дно Волги в районе пляжа обследовано водолазами и очищено от мусора, передает 63.ru со …
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19 июня 2018, 02:47
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Открывается новый маршрут по Волге с Поляны Фрунзе до Гавриловой поляны
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18 июня 2018, 02:24
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На Волге судебные приставы ловили должников из Самары
В Самаре судебные приставы провели рейд в акватории Волги – ловили должников. Самарцев, отправившихся в речную прогулку на своих лодках и катерах, встречали сотрудники региональных УФССП и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Ведомства организовали совместную акцию «Должники на воде». …
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18 июня 2018, 11:58
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Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста
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27 апреля 2017, 01:54
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В Самаре нашли катер, дрейфовавший после аварии с баржей
Сегодня, 19 сентября, самарские спасатели сообщили новые подробности о речной аварии на реке Самаре. Столкнулись катер Sea Ray и баржа. Маломерное судно перевернулось, передает поисково-спасательная служба Самарской области. Спасатели предоставили фотографии.
Как уже сообщала «ТЕРРА», авария произошла в …
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19 сентября 2016, 08:32
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Один человек пропал без вести при столкновении баржи и лодки на реке Самара
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18 сентября 2016, 02:08
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В Самаре один человек пропал без вести после столкновения катера и баржи
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18 сентября 2016, 09:28