В Самару в понедельник, 19 марта, приехали баскетболисты команды «Иркут» из города Иркутска. БК «Самара» принимал гостей на паркете «МТЛ Арены» в рамках регулярки баскетбольной Суперлиги.
Счет в матче открыли самарцы заработав шесть очков в первой двухминутке. Затем игроки «Иркута» начали отыграваться, но выйти вперед и победить не смогли. Гости потерпели поражение от хозяев и уехали с берегов Волги.
«Непростая победа над «Иркутом» (76:68) обеспечила «Самаре» первое место по итогам регулярного чемпионата», - сообщает сайт самарского клуба.
Отметим, до финиша регулярного чемпионата осталось всего три тура. Следующий матч БК «Самара» проведет дома в четверг, 22 марта, против команды «Спартак-Приморье».
|
Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре
В Самаре в среду, 14 марта, состоялся баскетбольный «Матч звезд». Эта игра стала главным событием фестиваля баскетбола «Звезды в Самаре», который прошел на паркете «МТЛ Арены». В красной форме выступили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления «Роснано» …
|
15 марта 2018, 01:52
|
Баскетболисты БК «Самара» добились рекордной победы
В Самаре в воскресенье, 4 февраля, баскетболисты БК «Самара» обыграли команду «Темп-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области в матче чемпионата Суперлиги. Самарцы победили в овертайме со счетом 114:112. Максимальный отрыв, который удалось создать баскетболистам «Самары», составил пять очков. Эта победа стада для …
|
5 февраля 2018, 10:52
|
Баскетбольный клуб «Самара» в первом матче года победил «Рязань»
|
9 января 2018, 11:00
|
БК «Самара» в гостях переиграл «Химки-Подмосковье» 62:59
|
8 декабря 2017, 11:55
|
Кубок России: БК «Самара» обыграл МБА и вышел в 1/4 финала
Баскетболисты «Самары» вышли в четвертьфинал Кубка России. Это стало возможным после победы подопечных Андрея Грачева во втором матче 1/8 над МБА. Счет 72:59. После неудачи в первом матче, который состоялся в Москве, волжанам необходимо было выиграть дома с разницей …
|
20 ноября 2017, 03:21
|
Попавший в медвежью ловушку рыбак погиб в Иркутской области
Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели 47-летнего жителя Иркутской области, который попал в медвежью ловушку и был убит из обреза гладкоствольного ружья. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следкома.
|
11 сентября 2017, 03:23
|
7 автомобилей сгорело за одну ночь в Иркутске
В дежурную часть Иркутска обратились практически одновременно семь автолюбителей с заявлением, что ночью у них сгорели транспортные средства. Происшествия имели место сразу в нескольких городских районах. По улице Академическая на охраняемой стоянке пламя повредило два грузовика Daewoo и автобус Hyundai. …
|
21 апреля 2016, 01:29
|
Полиция Иркутска задержала грабителя ломбарда с деревянным ружьем
Иркутские полицейские сообщили о задержании подозреваемого в разбойном нападении. Мужчина, вооруженный предметом похожим на оружие, ворвался в ломбард. Он потребовал у работницы организации деньги и ценные вещи. Однако та успела нажать кнопку охранной сигнализации.
Приехавшие на место вызова бойцы …
|
14 марта 2016, 01:00
|
В Иркутске умер малыш, выброшенный матерью вместе с братом с 8-го этажа
|
27 ноября 2015, 07:04