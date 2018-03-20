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Материалы по теме:

Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре

Баскетбольная команда Дмитрия Азарова победила в «Матче звезд» в Самаре

В Самаре в среду, 14 марта, состоялся баскетбольный «Матч звезд». Эта игра стала главным событием фестиваля баскетбола «Звезды в Самаре», который прошел на паркете «МТЛ Арены». В красной форме выступили врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров,  заместитель председателя правления «Роснано» 
15 марта 2018, 01:52
Баскетболисты БК «Самара» добились рекордной победы

Баскетболисты БК «Самара» добились рекордной победы

В Самаре в воскресенье, 4 февраля, баскетболисты БК «Самара» обыграли команду «Темп-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области в матче чемпионата Суперлиги. Самарцы победили в овертайме со счетом 114:112. Максимальный отрыв, который удалось создать баскетболистам «Самары», составил пять очков. Эта победа стада для 

5 февраля 2018, 10:52
Баскетбольный клуб «Самара» в первом матче года победил «Рязань»

Баскетбольный клуб «Самара» в первом матче года победил «Рязань»

Баскетбольный клуб «Самара» начал 2018 год с победы. В понедельник, 8 января, игроки БК «Самара» в первом матче чемпионата Суперлиги в наступившем году обыграли «Рязань» — 83:64. Самарцы вели в счете на протяжении всей игры. Лучшие результаты в составе «Самары» 

9 января 2018, 11:00
БК «Самара» в гостях переиграл «Химки-Подмосковье» 62:59

БК «Самара» в гостях переиграл «Химки-Подмосковье» 62:59

Баскетбольный клуб «Самара» в четверг, 7 декабря, в гостях переиграл команду «Химки-Подмосковье». По итогам первого периода самарцы выигрывали со счетом 12:8. Однако к большому перерыву хозяева нагнали волжан – 24:24.
 
«В третьей четверти лидер несколько раз менялся, но самарцы 

8 декабря 2017, 11:55
Кубок России: БК «Самара» обыграл МБА и вышел в 1/4 финала

Кубок России: БК «Самара» обыграл МБА и вышел в 1/4 финала

Баскетболисты «Самары» вышли в четвертьфинал Кубка России. Это стало возможным после победы подопечных Андрея Грачева во втором матче 1/8 над МБА. Счет 72:59. После неудачи в первом матче, который состоялся в Москве, волжанам необходимо было выиграть дома с разницей 
20 ноября 2017, 03:21
Попавший в медвежью ловушку рыбак погиб в Иркутской области

Попавший в медвежью ловушку рыбак погиб в Иркутской области

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели 47-летнего жителя Иркутской области, который попал в медвежью ловушку и был убит из обреза гладкоствольного ружья. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следкома.
Трагедия случилась в минувшие выходные. 

11 сентября 2017, 03:23
7 автомобилей сгорело за одну ночь в Иркутске

7 автомобилей сгорело за одну ночь в Иркутске

В дежурную часть Иркутска обратились практически одновременно семь автолюбителей с заявлением, что ночью у них сгорели транспортные средства. Происшествия имели место сразу в нескольких городских районах. По улице Академическая на охраняемой стоянке пламя повредило два грузовика Daewoo и автобус Hyundai. 

21 апреля 2016, 01:29
Полиция Иркутска задержала грабителя ломбарда с деревянным ружьем

Полиция Иркутска задержала грабителя ломбарда с деревянным ружьем

Иркутские полицейские сообщили о задержании подозреваемого в разбойном нападении. Мужчина, вооруженный предметом похожим на оружие, ворвался в ломбард. Он потребовал у работницы организации деньги и ценные вещи. Однако та успела нажать кнопку охранной сигнализации.

Приехавшие на место вызова бойцы 
14 марта 2016, 01:00
В Иркутске умер малыш, выброшенный матерью вместе с братом с 8-го этажа

В Иркутске умер малыш, выброшенный матерью вместе с братом с 8-го этажа

Трагедия случилась в пятницу, 27 ноября, в Ленинском районе Иркутска. 32-летняя мать двоих детей (двух и четырех лет) сбросила малышей из окна квартиры на 8-м этаже. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии. Младшему ребенку жизнь спасти не удалось.
В настоящее время врачи 
27 ноября 2015, 07:04
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