7 апреля баскетбольный баскетбольный клуб «Самара» провел свой первый матч в рамках четвертьфинальной серии чемпионата Суперлиги. На своей площадке волжане принимали московский МБА.
Встреча проходила под диктовку «Самары». На пятой минуте клуб уже вел в счете 11:0. Соперники всеми салами пытались сократить разрыв, но ближе, чем на 7 очков они приблизиться так и не смогли. К концу третьего периода самарцы уже имели 20-очковый задел, но и на этом они не становились. К финалу встречи хозяева имели почти двойное преимущество. Итоговый счет 91:58.
Следующий матч против МБА «Самара» проведет 9 апреля.
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