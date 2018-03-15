2
49
37
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
15 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе

Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе

В 2018 году музыкальный фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет несколько позже, чем обычно. По традиции, это мероприятие назначали на последние выходные июля, однако в этом году в эти дни будет проходить чемпионат мира по футболу. Из-за этого организаторам и 

19 февраля 2018, 08:32
Баскетболисты БК «Самара» добились рекордной победы

Баскетболисты БК «Самара» добились рекордной победы

В Самаре в воскресенье, 4 февраля, баскетболисты БК «Самара» обыграли команду «Темп-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области в матче чемпионата Суперлиги. Самарцы победили в овертайме со счетом 114:112. Максимальный отрыв, который удалось создать баскетболистам «Самары», составил пять очков. Эта победа стада для 

5 февраля 2018, 10:52
Баскетбольный клуб «Самара» в первом матче года победил «Рязань»

Баскетбольный клуб «Самара» в первом матче года победил «Рязань»

Баскетбольный клуб «Самара» начал 2018 год с победы. В понедельник, 8 января, игроки БК «Самара» в первом матче чемпионата Суперлиги в наступившем году обыграли «Рязань» — 83:64. Самарцы вели в счете на протяжении всей игры. Лучшие результаты в составе «Самары» 

9 января 2018, 11:00
Саратовская область хочет отобрать у Самары

Саратовская область хочет отобрать у Самары "Рок над Волгой": сам не ам и другому не дам!

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".

Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос 

14 декабря 2017, 11:32
БК «Самара» в гостях переиграл «Химки-Подмосковье» 62:59

БК «Самара» в гостях переиграл «Химки-Подмосковье» 62:59

Баскетбольный клуб «Самара» в четверг, 7 декабря, в гостях переиграл команду «Химки-Подмосковье». По итогам первого периода самарцы выигрывали со счетом 12:8. Однако к большому перерыву хозяева нагнали волжан – 24:24.
 
«В третьей четверти лидер несколько раз менялся, но самарцы 

8 декабря 2017, 11:55
В Самаре прошел гала-концерт юбилейного городского фестиваля

В Самаре прошел гала-концерт юбилейного городского фестиваля "Мир, в котором я живу"

В Самаре прошел гала-концерт юбилейного, 20-го по счету городского фестиваля "Мир, в котором я живу". Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья получили новый шанс раскрыть свои способности.
Творить может каждый независимо от физических возможностей. Это твердо знают  участники фестиваля "Мир, 

30 ноября 2017, 08:51
БК «Самара» дома разгромил «Зенит-Фарм» с рекордным счетом

БК «Самара» дома разгромил «Зенит-Фарм» с рекордным счетом

Во вторник, 21 ноября, БК «Самара» в очередном матче баскетбольной Суперлиги принимал на своей площадке «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга. Самарцы разгромили гостей со счетом 116:67.

«116 очков — новый рекорд результативности «Самары» в официальных матчах», - сообщает пресс-служба самарского баскетбольного клуба.

Свой следующий 

22 ноября 2017, 12:05
15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест

15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест

С 15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест - фестиваль «Новое британское кино». Показы в нашем городе пройдут при информационной поддержке радиостанции DFM в Самаре! Почитателям кино с Туманного Альибиона будет продемонстрировано восемь фильмов - они на языке оригинала – английском, 
7 ноября 2017, 07:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх