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Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе
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19 февраля 2018, 08:32
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Баскетболисты БК «Самара» добились рекордной победы
В Самаре в воскресенье, 4 февраля, баскетболисты БК «Самара» обыграли команду «Темп-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области в матче чемпионата Суперлиги. Самарцы победили в овертайме со счетом 114:112. Максимальный отрыв, который удалось создать баскетболистам «Самары», составил пять очков. Эта победа стада для …
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5 февраля 2018, 10:52
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Баскетбольный клуб «Самара» в первом матче года победил «Рязань»
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9 января 2018, 11:00
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Саратовская область хочет отобрать у Самары "Рок над Волгой": сам не ам и другому не дам!
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".
Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос …
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14 декабря 2017, 11:32
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БК «Самара» в гостях переиграл «Химки-Подмосковье» 62:59
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8 декабря 2017, 11:55
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В Самаре прошел гала-концерт юбилейного городского фестиваля "Мир, в котором я живу"
В Самаре прошел гала-концерт юбилейного, 20-го по счету городского фестиваля "Мир, в котором я живу". Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья получили новый шанс раскрыть свои способности.
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30 ноября 2017, 08:51
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БК «Самара» дома разгромил «Зенит-Фарм» с рекордным счетом
Во вторник, 21 ноября, БК «Самара» в очередном матче баскетбольной Суперлиги принимал на своей площадке «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга. Самарцы разгромили гостей со счетом 116:67.
«116 очков — новый рекорд результативности «Самары» в официальных матчах», - сообщает пресс-служба самарского баскетбольного клуба.
Свой следующий …
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22 ноября 2017, 12:05
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15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест
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7 ноября 2017, 07:05