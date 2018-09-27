25 и 26 сентября в Самаре прошел баскетбольный турнир памяти Генриха Приматова. За победу в этом соревновании боролись две команды «Самара» и екатеринбургский «Уралмаш». Она провели два поединка, в которых наши соотечественники оказались сильнее. В первой игре «Самара» победила со счетом 62:60, а во второй – 60:50.
Таким образом, «Самара» стала двукратным обладателем Кубка. Следующие игры команда проведет 8 и 11 октября в рамках нового сезона чемпионата Суперлиги.
|
Баскетбольная «Самара» взяла «серебро» Суперлиги
|
17 мая 2018, 12:36
|
БК «Самара» проиграл «Спартаку-Приморье» в первом матче финальной серии плей-офф
|
7 мая 2018, 11:52
|
«Спартак – Приморье» примут дома игроки БК «Самара»
В Самаре 6 и 8 мая будут сыграны первые матчи финальной серии чемпионата баскетбольной суперлиги. БК «Самара» примет «Спартак-Приморье» (Владивосток). Самарцы стали победителями регулярного чемпионата. А в апреле прошли два раунда плей-офф. «Спартак-Приморье» — вторая команда по итогам регулярного чемпионата. …
|
3 мая 2018, 01:49
|
Женский «Политех-СамГТУ» завоевал бронзу Суперлиги
"Бронза наша! Сегодня (вчера, 30 апреля - ТЕРРА) самарский женский баскетбольный клуб «Политех-СамГТУ» завоевал бронзовые награды Суперлиги (второй по рангу дивизион российского баскетбола). Поздравляем БК «Политех-СамГТУ»: игроков, тренерский штаб, всех сотрудников клуба, руководство! Молодцы!!!", - сообщило областное Минспорта в …
|
1 мая 2018, 07:57
|
Болельщики БК «Самара» выразили благодарность Дмитрию Азарову
Спустя почти неделю после вылета футболистов «Крыльев Советов» из Премьер-лиги самарское интернет-сообщество продолжает обсуждать больную тему и в целом - систему подготовки спортсменов.
Накануне о своих - доморощенных - игроках произошел диалог в «Твиттере» главы города Дмитрия Азарова с болельщиками баскетбольного …
|
30 мая 2014, 11:07
|
Юноши БК «Самара» сыграют в Москве
|
18 марта 2014, 03:25