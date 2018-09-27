Юноши БК «Самара» сыграют в Москве Финал Детско-юношеской баскетбольной лиги первенства страны среди игроков до 18 лет с участием команды «Самара-СДЮШОР-1» пройдет с 5 по 10 апреля в Москве.

На предварительной стадии 8 команд сыграют в двух подгруппах. В первой выступят местные ЦСКА и МБА, а …