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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

Баскетбольная «Самара» взяла «серебро» Суперлиги

Баскетбольная «Самара» взяла «серебро» Суперлиги

16 мая баскетболисты клуба «Самара» принимали «Спартак - Приморье». Эта игра была решающей в финальной серии Суперлиги. К сожалению, самарцы не смогли завоевать чемпионский титул. Практически всю первую половину матча гости вели в счете. Только перед большим перерывом хозяева смогли 

17 мая 2018, 12:36
БК «Самара» проиграл «Спартаку-Приморье» в первом матче финальной серии плей-офф

БК «Самара» проиграл «Спартаку-Приморье» в первом матче финальной серии плей-офф

6 мая баскетбольный клуб «Самара» принимал на своей площадке «Спартак-Приморье». Матч проходил в рамках финальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги. В упорной борьбе самарцы уступили соперникам со счетом 81:90. Во вторник, 8 мая, команды сыграют второй матч. Он состоится в «МТЛ 

7 мая 2018, 11:52
«Спартак – Приморье» примут дома игроки БК «Самара»

«Спартак – Приморье» примут дома игроки БК «Самара»

В Самаре 6 и 8 мая будут сыграны первые матчи финальной серии чемпионата баскетбольной суперлиги. БК «Самара» примет «Спартак-Приморье» (Владивосток). Самарцы стали победителями регулярного чемпионата. А в апреле прошли два раунда плей-офф. «Спартак-Приморье» — вторая команда по итогам регулярного чемпионата. 

3 мая 2018, 01:49
Женский «Политех-СамГТУ» завоевал бронзу Суперлиги

Женский «Политех-СамГТУ» завоевал бронзу Суперлиги

"Бронза наша! Сегодня (вчера, 30 апреля - ТЕРРА) самарский женский баскетбольный клуб «Политех-СамГТУ» завоевал бронзовые награды Суперлиги (второй по рангу дивизион российского баскетбола). Поздравляем БК «Политех-СамГТУ»: игроков, тренерский штаб, всех сотрудников клуба, руководство! Молодцы!!!", - сообщило областное Минспорта в 
1 мая 2018, 07:57
Болельщики БК «Самара» выразили благодарность Дмитрию Азарову

Болельщики БК «Самара» выразили благодарность Дмитрию Азарову

Спустя почти неделю после вылета футболистов «Крыльев Советов» из Премьер-лиги самарское интернет-сообщество продолжает обсуждать больную тему и в целом - систему подготовки спортсменов.

Накануне о своих - доморощенных - игроках произошел диалог в «Твиттере» главы города Дмитрия Азарова с болельщиками баскетбольного 

30 мая 2014, 11:07
Юноши БК «Самара» сыграют в Москве

Юноши БК «Самара» сыграют в Москве

Финал Детско-юношеской баскетбольной лиги первенства страны среди игроков до 18 лет с участием команды «Самара-СДЮШОР-1» пройдет с 5 по 10 апреля в Москве.
На предварительной стадии 8 команд сыграют в двух подгруппах. В первой выступят местные ЦСКА и МБА, а 

18 марта 2014, 03:25
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