16 мая баскетболисты клуба «Самара» принимали «Спартак-Приморье». Эта игра была решающей в финальной серии Суперлиги. К сожалению, самарцы не смогли завоевать чемпионский титул. Практически всю первую половину матча гости вели в счете. Только перед большим перерывом хозяева смогли вырваться вперед со счетом 42:38. Однако потом игра в нападении у самарцев незаладилась. «Спартак-Приморье ушел в отрыв, и в итоге встреча завершилась со счетом 63:83 в пользу владивостокцев. «Самаре» досталось серебро.
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БК «Самара» проиграл «Спартаку-Приморье» в первом матче финальной серии плей-офф
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7 мая 2018, 11:52
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«Спартак – Приморье» примут дома игроки БК «Самара»
В Самаре 6 и 8 мая будут сыграны первые матчи финальной серии чемпионата баскетбольной суперлиги. БК «Самара» примет «Спартак-Приморье» (Владивосток). Самарцы стали победителями регулярного чемпионата. А в апреле прошли два раунда плей-офф. «Спартак-Приморье» — вторая команда по итогам регулярного чемпионата. …
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3 мая 2018, 01:49
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Женский «Политех-СамГТУ» завоевал бронзу Суперлиги
"Бронза наша! Сегодня (вчера, 30 апреля - ТЕРРА) самарский женский баскетбольный клуб «Политех-СамГТУ» завоевал бронзовые награды Суперлиги (второй по рангу дивизион российского баскетбола). Поздравляем БК «Политех-СамГТУ»: игроков, тренерский штаб, всех сотрудников клуба, руководство! Молодцы!!!", - сообщило областное Минспорта в …
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1 мая 2018, 07:57
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БК «Самара» с победы начал полуфинальную серию Суперлиги
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22 апреля 2018, 01:22
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«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»
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5 декабря 2016, 11:24
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БК "Самара" сравнял счет в 1/4 финала баскетбольной суперлиги
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11 апреля 2016, 11:14
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Видеотрансляция: «Самара - СГЭУ» - Университет-Югра (Сургут) на сайте «ТЕРРЫ» 15 февраля
Сегодня, 15 февраля, баскетболисты команды «Самара - СГЭУ» в рамках чемпионата России среди мужских команд Суперлиги сыграют с клубом Университет-Югра из Ханты-Мансийского автономного округа.
Самарская команда сейчас занимает второе место в турнирной таблице, гости – на девятом.
Матч «Самара - СГЭУ» …
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13 февраля 2015, 01:59
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Болельщики БК «Самара» выразили благодарность Дмитрию Азарову
Спустя почти неделю после вылета футболистов «Крыльев Советов» из Премьер-лиги самарское интернет-сообщество продолжает обсуждать больную тему и в целом - систему подготовки спортсменов.
Накануне о своих - доморощенных - игроках произошел диалог в «Твиттере» главы города Дмитрия Азарова с болельщиками баскетбольного …
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30 мая 2014, 11:07
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Юноши БК «Самара» сыграют в Москве
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18 марта 2014, 03:25
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"Красные Крылья" привезли Кубок России в Самару
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18 апреля 2013, 12:14