"Красные Крылья" второй раз подряд выиграли Кубок России. Во Владивостоке самарские баскетболисты переиграли в финальном матче розыгрыша Кубка "Спартак" из Санкт-Петербурга со счетом 85:80. Как и в прошлом году, команду к победам привел тренер Сергей Базаревич. В матче с питерцами …