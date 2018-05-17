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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

БК «Самара» проиграл «Спартаку-Приморье» в первом матче финальной серии плей-офф

БК «Самара» проиграл «Спартаку-Приморье» в первом матче финальной серии плей-офф

6 мая баскетбольный клуб «Самара» принимал на своей площадке «Спартак-Приморье». Матч проходил в рамках финальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги. В упорной борьбе самарцы уступили соперникам со счетом 81:90. Во вторник, 8 мая, команды сыграют второй матч. Он состоится в «МТЛ 

7 мая 2018, 11:52
«Спартак – Приморье» примут дома игроки БК «Самара»

«Спартак – Приморье» примут дома игроки БК «Самара»

В Самаре 6 и 8 мая будут сыграны первые матчи финальной серии чемпионата баскетбольной суперлиги. БК «Самара» примет «Спартак-Приморье» (Владивосток). Самарцы стали победителями регулярного чемпионата. А в апреле прошли два раунда плей-офф. «Спартак-Приморье» — вторая команда по итогам регулярного чемпионата. 

3 мая 2018, 01:49
Женский «Политех-СамГТУ» завоевал бронзу Суперлиги

Женский «Политех-СамГТУ» завоевал бронзу Суперлиги

"Бронза наша! Сегодня (вчера, 30 апреля - ТЕРРА) самарский женский баскетбольный клуб «Политех-СамГТУ» завоевал бронзовые награды Суперлиги (второй по рангу дивизион российского баскетбола). Поздравляем БК «Политех-СамГТУ»: игроков, тренерский штаб, всех сотрудников клуба, руководство! Молодцы!!!", - сообщило областное Минспорта в 
1 мая 2018, 07:57
БК «Самара» с победы начал полуфинальную серию Суперлиги

БК «Самара» с победы начал полуфинальную серию Суперлиги

21 апреля в первом матче полуфинальной серии чемпионата баскетбольной Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла «Новосибирск» — 81:73.
22 апреля 2018, 01:22
«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

«Самара» в матче российской баскетбольной Суперлиги встретится с «Рязанью»

6 декабря, во вторник, БК «Самара» проведет новый матч в российской баскетбольной Суперлиге: в «МТЛ-Арене» команда примет «Рязань».

В нынешнем сезоне дела у рязанцев идут пока не лучшим образом. Приступив к подготовке к сезону позже остальных команд, «Рязань» идет в числе 

5 декабря 2016, 11:24
БК

БК "Самара" сравнял счет в 1/4 финала баскетбольной суперлиги

8 и 9 апреля БК "Самара" дважды обыграл на своей площадке клуб "Рязань".
11 апреля 2016, 11:14
Видеотрансляция: «Самара - СГЭУ» - Университет-Югра (Сургут) на сайте «ТЕРРЫ» 15 февраля

Видеотрансляция: «Самара - СГЭУ» - Университет-Югра (Сургут) на сайте «ТЕРРЫ» 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, баскетболисты команды «Самара - СГЭУ» в рамках чемпионата России среди мужских команд Суперлиги  сыграют с клубом  Университет-Югра из Ханты-Мансийского автономного округа.
Самарская команда сейчас занимает второе место в турнирной таблице, гости – на девятом.
Матч «Самара - СГЭУ» 
13 февраля 2015, 01:59
Болельщики БК «Самара» выразили благодарность Дмитрию Азарову

Болельщики БК «Самара» выразили благодарность Дмитрию Азарову

Спустя почти неделю после вылета футболистов «Крыльев Советов» из Премьер-лиги самарское интернет-сообщество продолжает обсуждать больную тему и в целом - систему подготовки спортсменов.

Накануне о своих - доморощенных - игроках произошел диалог в «Твиттере» главы города Дмитрия Азарова с болельщиками баскетбольного 

30 мая 2014, 11:07
Юноши БК «Самара» сыграют в Москве

Юноши БК «Самара» сыграют в Москве

Финал Детско-юношеской баскетбольной лиги первенства страны среди игроков до 18 лет с участием команды «Самара-СДЮШОР-1» пройдет с 5 по 10 апреля в Москве.
На предварительной стадии 8 команд сыграют в двух подгруппах. В первой выступят местные ЦСКА и МБА, а 

18 марта 2014, 03:25

"Красные Крылья" привезли Кубок России в Самару

"Красные Крылья" второй раз подряд выиграли Кубок России. Во Владивостоке самарские баскетболисты переиграли в финальном матче розыгрыша Кубка "Спартак" из Санкт-Петербурга со счетом 85:80. Как и в прошлом году, команду к победам привел тренер Сергей Базаревич. В матче с питерцами 

18 апреля 2013, 12:14
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