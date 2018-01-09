Баскетбольный клуб «Самара» начал 2018 год с победы. В понедельник, 8 января, игроки БК «Самара» в первом матче чемпионата Суперлиги в наступившем году обыграли «Рязань» — 83:64. Самарцы вели в счете на протяжении всей игры. Лучшие результаты в составе «Самары» показали Евгений Фидий и Линас Лекавичус – у них по тринадцать очков.
«Теперь нужно готовиться дальше, к следующим матчам. Думаю, мы и не выходили из рабочего ритма, все ребята чувствуют себя нормально, тем более до матча с «Иркутом» достаточно времени — будем работать по плану», - заявил центровой БК «Самара» Александр Савенков.
Сейчас «Самара» занимает 3-е место в турнирной таблице. Игра с «Иркутом» пройдет в Самаре 18 января.
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«116 очков — новый рекорд результативности «Самары» в официальных матчах», - сообщает пресс-служба самарского баскетбольного клуба.
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