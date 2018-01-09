3
01
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
16 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

БК «Самара» в гостях переиграл «Химки-Подмосковье» 62:59

БК «Самара» в гостях переиграл «Химки-Подмосковье» 62:59

Баскетбольный клуб «Самара» в четверг, 7 декабря, в гостях переиграл команду «Химки-Подмосковье». По итогам первого периода самарцы выигрывали со счетом 12:8. Однако к большому перерыву хозяева нагнали волжан – 24:24.
 
«В третьей четверти лидер несколько раз менялся, но самарцы 

8 декабря 2017, 11:55
БК «Самара» дома разгромил «Зенит-Фарм» с рекордным счетом

БК «Самара» дома разгромил «Зенит-Фарм» с рекордным счетом

Во вторник, 21 ноября, БК «Самара» в очередном матче баскетбольной Суперлиги принимал на своей площадке «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга. Самарцы разгромили гостей со счетом 116:67.

«116 очков — новый рекорд результативности «Самары» в официальных матчах», - сообщает пресс-служба самарского баскетбольного клуба.

Свой следующий 

22 ноября 2017, 12:05
Кубок России: БК «Самара» обыграл МБА и вышел в 1/4 финала

Кубок России: БК «Самара» обыграл МБА и вышел в 1/4 финала

Баскетболисты «Самары» вышли в четвертьфинал Кубка России. Это стало возможным после победы подопечных Андрея Грачева во втором матче 1/8 над МБА. Счет 72:59. После неудачи в первом матче, который состоялся в Москве, волжанам необходимо было выиграть дома с разницей 
20 ноября 2017, 03:21
Кубок России: баскетбольный клуб «Самара» уступил МБА

Кубок России: баскетбольный клуб «Самара» уступил МБА

Баскетбольный клуб «Самара» на выезде в Москве уступил МБА в первом матче 1/8 финала  Кубка России. Игра состоялась в понедельник, 13 ноября. Вначале самарцы увеличили преимущество до 11 очков, но потом хозяева отыгрались и вышли вперед. За шесть минут до 
14 ноября 2017, 11:05
Игроки БК «Самара» разгромили «МБА» - 101:71

Игроки БК «Самара» разгромили «МБА» - 101:71

В Самаре состоялся первый официальный домашний матч нового сезона суперлиги по баскетболу. На своем паркете БК «Самара» принимал московский коллектив «МБА». На церемонии открытия с приветственным словом выступил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он обратился к зрителям и спортсменам 

4 октября 2017, 10:44
На трассе М5 под Рязанью

На трассе М5 под Рязанью "десятка" врезалась в "Фольксваген", 5 человек погибли, есть видео

На видеохостинге YouTube сегодня появилось видео страшного ДТП на трассе М-5, которое унесло жизнь пяти человек. Запись была сделана видеорегистратором автомобиля, двигавшегося сзади ВАЗ-2110.

На ролике видно, как «десятку» на огромной скорости ударяет Volkswagen Polo. Машину практически разрывает на 
6 марта 2016, 07:33

В рязанском театре во время спектакля скончался зритель

В рязанском театре во время спектакля скончался зритель

Спектакль «Прекрасная жизнь» в Рязанском областном драматическом театре в воскресенье был прерван в связи с чрезвычайной ситуацией. Во время представления пожилому зрителю в зале стало плохо. Это заметили артисты со сцены, в частности Михаил Полицеймако, спектакль остановили, и вызвали «скорую». 
23 марта 2015, 05:13
Видеотрансляция матча «Самара-СГЭУ» - «Рязань» на сайте «ТЕРРЫ» 15 марта

Видеотрансляция матча «Самара-СГЭУ» - «Рязань» на сайте «ТЕРРЫ» 15 марта

Сегодня, 15 марта, баскетболисты команды «Самара-СГЭУ» дома, на площадке «МТЛ-Арены», сразятся с одним из лидеров Суперлиги - БК «Рязань».

В нынешнем сезоне рязанцы с самого начала турнира обосновались в лидирующей группе. Совсем недавно они, в январе-феврале выдав семиматчевую победную 
15 марта 2014, 10:45
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх