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Областной минздрав прокомментировал ситуацию в школе № 81
Министерство образования и науки Самарской области прокомментировало ситуацию в школе № 81. Напомним, что образовательное учреждение было закрыто на карантин.
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19 ноября 2018, 09:12
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В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей
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19 ноября 2018, 05:41
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До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре
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19 ноября 2018, 05:17
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В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%
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19 ноября 2018, 04:34
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По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев
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16 ноября 2018, 11:53
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В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков
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15 ноября 2018, 09:11
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В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию
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14 ноября 2018, 04:23
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В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков из управления МВД России «Сызранское» узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. На чердаке дома, который принадлежал предполагаемому злоумышленнику, нашли и изъяли вещество растительного происхождения и …
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14 ноября 2018, 03:10