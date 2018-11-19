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Областной минздрав прокомментировал ситуацию в школе № 81

Областной минздрав прокомментировал ситуацию в школе № 81

Министерство образования и науки Самарской области прокомментировало ситуацию в школе № 81. Напомним, что образовательное учреждение было закрыто на карантин.
 
- Образовательный процесс осуществляется в дистанционной форме. Педколлектив владеет такими технологиями. Всем остальным школам в Самарской области поручено усилить контроль 
19 ноября 2018, 09:12
В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В  областной столице приостановлена работа школы № 81, которая находится на улице Самарской 190А. Дело в том, что 15-16 ноября заболели 13 учеников образовательного учреждения. У них кишечная инфекция. Шесть детей попали в больницу, семь - лечатся амбулаторно, потому что 
19 ноября 2018, 05:41
До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца этого года в Самаре откроют еще один детский сад на 230 мест. Он находится в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе. Как сообщили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации,  учреждение рассчитано на 230 мест, в нем планируется сделать 
19 ноября 2018, 05:17
В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры видеофиксации правонарушений на дорогах сократили смертность на 75%, а число ДТП — 50%. Такие данные приводит департамент информационной политики администрации губернатора СО. Кстати, в этом году в Самаре установили новые камеры  фото- и видеофиксации в местах  
19 ноября 2018, 04:34
По Самаре

По Самаре "прокатилась" серия краж крышек с люков колодцев

В Самаре резко участились случаи воровства дождеприёмных решеток и крышек с люков колодцев, пожаловались в муниципальном предприятии "Инженерные системы". По данным компании, с начала ноября в городе пропали уже 174 решётки. Только за прошлую ночь, с 14 на 15 ноября, 
16 ноября 2018, 11:53
В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

В Самаре девочки-подростки пытались сбыть солидную партию наркотиков

Следственный отдел по Кировскому району областной столицы завел два уголовных дела в отношении 16-летней и 17-летней девушек. Их подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября 16-летняя подозреваемая купила наркотик массой более 60 грамм, 
15 ноября 2018, 09:11
В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию

В Самаре администратора кафе, который дал взятку, отправили в колонию

В Самаре вынесли приговор администратору кафе, которого подозревали в даче взятки. Во время расследования и суда было установлено, что в июне этого года мужчина передал в качестве взятки 200 тысяч рублей специалисту - эксперту отдела надзора по гигиене питания управления 
14 ноября 2018, 04:23
В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны

В Сызрани наркополицейские нашли на чердаке 280 граммов марихуаны

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков из управления МВД России «Сызранское» узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. На чердаке дома, который принадлежал предполагаемому злоумышленнику, нашли и изъяли вещество растительного происхождения и 
14 ноября 2018, 03:10
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