В Самаре провели ремонтные работы на скульптурной композиции «Бравый солдат Швейк». Специалисты привели в порядок собаку, которая сидит рядом с неунывающим литературным героем. Об этом сообщает городской департамент культуры.

Напомним, скульптура с изображением бравого солдата Швейка появилась в Самаре в 2013 …