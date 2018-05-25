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Ремонт проспекта Карла Маркса завершается в Самаре
В Самаре завершается ремонт проспекта Карла Маркса. Асфальтовое покрытие приводится в порядок большими «картами» в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». 24 мая прошла приемка участка магистрали от улицы Гагарина до Третьего проезда.
Подрядчиком выступило ООО «НПФ «XXI Век». Работы …
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24 мая 2018, 10:44
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Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая
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17 мая 2018, 03:43
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Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре
В Самаре провели ремонтные работы на скульптурной композиции «Бравый солдат Швейк». Специалисты привели в порядок собаку, которая сидит рядом с неунывающим литературным героем. Об этом сообщает городской департамент культуры.
Напомним, скульптура с изображением бравого солдата Швейка появилась в Самаре в 2013 …
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16 мая 2018, 09:34
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Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти
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15 мая 2018, 01:04
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Ольга Карманчикова выиграла чемпионат России по современному пятиборью
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22 сентября 2017, 05:21
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Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2
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3 апреля 2017, 10:56
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«Крылья Советов» уступили ЦСКА со счетом «1:2» в Самаре
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19 сентября 2016, 11:52
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В Самаре появились спортивные трамваи клубов «Крылья Советов» и ЦСКА
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5 мая 2016, 10:31
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В трех районах Самары хотят построить новые бассейны
Новые спортивные объекты планируется построить в Куйбышевском, Железнодорожном и Промышленном районах города. Сейчас рассматривается возможность возведения там физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами. Этот вопрос обсудили в среду, 14 января, на рабочем совещании в городской думе.
В Железнодорожном районе ФОК хотят строить в …
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15 января 2015, 04:24
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В Самарской области возрождают отделения восстановительного лечения
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19 декабря 2013, 04:49
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В двух самарских университетах в ближайшие 2 года появятся бассейны
Крытый бассейн на 8 дорожек длиной 25 метров появится до конца года в Самарском государственном экономическом университете. Перспективы партийного проекта "Единой России" «500 бассейнов» обсудили во время рабочей встречи губернатор Самарской области Николай Меркушкин и депутат Государственной Думы России Александр …
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3 июня 2013, 05:11
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В Самарской области станет больше бассейнов и катков
Губернатору Самарской области Николаю Меркушкину представили 12 проектов физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе для небольших райцентров до 10 тыс. человек, а также бассейнов и сооружений с искусственным льдом.
Макеты сооружений презентовали президент компании "Электрощит" Андрей Половинкин и генеральный директор ЗАО "Самарский …
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15 марта 2013, 10:37