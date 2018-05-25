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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Ремонт проспекта Карла Маркса завершается в Самаре

Ремонт проспекта Карла Маркса завершается в Самаре

В Самаре завершается ремонт проспекта Карла Маркса. Асфальтовое покрытие приводится в порядок большими «картами» в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». 24 мая прошла приемка участка магистрали от улицы Гагарина до Третьего проезда.

Подрядчиком выступило  ООО «НПФ «XXI Век». Работы 

24 мая 2018, 10:44
Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

В Самаре в четверг, 17 мая, в 20 часов откроют рабочее движение по всей ширине через путепровод по ул. Полтавской, расположенный на Красной Глинке у завода «Пепси-Кола», сообщили в пресс-службе главы региона. Путепровод ремонтировали в рамках работ на Красноглинском шоссе 

17 мая 2018, 03:43
Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре

Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре

В Самаре провели ремонтные работы на скульптурной композиции «Бравый солдат Швейк». Специалисты привели в порядок собаку, которая сидит рядом с неунывающим литературным героем. Об этом сообщает городской департамент культуры.

Напомним, скульптура с изображением бравого солдата Швейка появилась в Самаре в 2013 

16 мая 2018, 09:34
Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти

Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти

В Тольятти перекроют движение на одной из дорог. Ограничения коснутся участка улицы Лесной от Комсомольской до Карла Маркса. С 17:00 15 мая до 17:00 17 мая там будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна.

В связи с перекрытием будет немного изменена 

15 мая 2018, 01:04
Ольга Карманчикова выиграла чемпионат России по современному пятиборью

Ольга Карманчикова выиграла чемпионат России по современному пятиборью

В Москве завершился чемпионат России по современному пятиборью в эстафетах. Самарский дуэт, в который входят Ольга Карманчикова (Самарский филиал ЦСКА) и Анастасия Васильева завоевали золотые награды с результатом – 1345 очков. Отметим, что перед последним этапом Ольга Карманчикова с напарницей 

22 сентября 2017, 05:21
Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2

Футболисты самарских «Крыльев Советов» в Москве уступили ЦСКА 1:2

«Крылья Советов» ожидаемо уступили в Москве ЦСКА, показав, тем не менее, достойную игру. На новом стадионе армейцев самарцы играли впервые. Сдерживали атаки хозяев поля до 15-й минуты, когда мяч полетел в створ ворот Гиорги Лория, по сути, в первый раз.

Голкипер 

3 апреля 2017, 10:56
«Крылья Советов» уступили ЦСКА со счетом «1:2» в Самаре

«Крылья Советов» уступили ЦСКА со счетом «1:2» в Самаре

В воскресенье, 18 сентября, в Самаре состоялся матч седьмого тура чемпионата РФПЛ «Крылья Советов» - ЦСКА (Москва). Матч завершился поражением самарского клуба, сообщает официальный сайт ФК «КС».

Игра проходила на стадионе «Металлург». С трибун за матчем наблюдали более 11 тысяч человек. 

19 сентября 2016, 11:52
В Самаре появились спортивные трамваи клубов «Крылья Советов» и ЦСКА

В Самаре появились спортивные трамваи клубов «Крылья Советов» и ЦСКА

На самарские маршруты вышли спортивные трамваи двух местных клубов - ЦСКА и ФК «Крылья Советов».

Трамвай «армейцев» был презентован в минувшую пятницу, 29 апреля, в день рождения ЦСКА. По информации клуба, он курсирует по маршруту №18. На бортах вагона 
5 мая 2016, 10:31
В трех районах Самары хотят построить новые бассейны

В трех районах Самары хотят построить новые бассейны

Новые спортивные объекты планируется построить в Куйбышевском, Железнодорожном и Промышленном районах города. Сейчас рассматривается возможность возведения там физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами. Этот вопрос обсудили в среду, 14 января, на рабочем совещании в городской думе.

В Железнодорожном районе ФОК хотят строить в 

15 января 2015, 04:24
В Самарской области возрождают отделения восстановительного лечения

В Самарской области возрождают отделения восстановительного лечения

В областных поликлиниках будут лечить не только таблетками и уколами. Минздрав региона готовит масштабную программу по возрождению отделений восстановительного лечения. В 90-е годы прошлого века такие отделения практически повсеместно пришли в упадок и закрылись. Первый шаг уже сделан - 19 

19 декабря 2013, 04:49
В двух самарских университетах в ближайшие 2 года появятся бассейны

В двух самарских университетах в ближайшие 2 года появятся бассейны

Крытый бассейн на 8 дорожек длиной 25 метров появится до конца года в Самарском государственном экономическом университете. Перспективы партийного проекта "Единой России" «500 бассейнов» обсудили во время рабочей встречи губернатор Самарской области Николай Меркушкин и депутат Государственной Думы России Александр 

3 июня 2013, 05:11
В Самарской области станет больше бассейнов и катков

В Самарской области станет больше бассейнов и катков

Губернатору Самарской области Николаю Меркушкину представили 12 проектов физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе для небольших райцентров до 10 тыс. человек, а также бассейнов и сооружений с искусственным льдом.

Макеты сооружений презентовали президент компании "Электрощит" Андрей Половинкин и генеральный директор ЗАО "Самарский 

15 марта 2013, 10:37
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