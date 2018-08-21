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Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре
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21 августа 2018, 01:07
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Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани
Городские власти в Сызрани решили бороться с очагами дикорастущей конопли с помощью горожан. Сотрудники Комитета ЖКХ просят местных жителей сообщать им, если они заметят места скопления наркосодержащего растения. Обращаться можно по телефону 33-17-73, либо письменно по адресу: улица Ульяновская, 61, …
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21 августа 2018, 12:15
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План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали
Освоение средств из федерального бюджета обсуждалось во время совещания по ходу работ по строительству Фрунзенского моста в Самаре. По словам главы региона Дмитрия Азарова, план работ скорректировали.
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21 августа 2018, 12:04
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В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности
В Самаре уволили заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации областной столицы. Причиной стали серьезные нарушения на кладбищах.
Прокуратура Красноглинского района проверила, как содержатся кладбища «Управленческое» и «Мехзаводское». Специалисты нашли нарушения требования земельного и …
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21 августа 2018, 11:33
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«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве
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21 августа 2018, 11:10
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10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре
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21 августа 2018, 08:49
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На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ
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20 августа 2018, 02:26
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На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью
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20 августа 2018, 12:35