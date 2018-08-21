План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали Освоение средств из федерального бюджета обсуждалось во время совещания по ходу работ по строительству Фрунзенского моста в Самаре. По словам главы региона Дмитрия Азарова, план работ скорректировали. … «Некоторые неудобства для горожан будут, но мост надо достроить в 2019-м. Столько десятилетий мечтали