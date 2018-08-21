2
32
52
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

20 августа в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, автобус МАЗ ехал по улице Галактионовской со стороны Ленинградской в направлении Высоцкого. На одном из участков пассажирская машина задела 19-летнюю девушку, стоявшую 

21 августа 2018, 01:07
Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани

Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани

Городские власти в Сызрани решили бороться с очагами дикорастущей конопли с помощью горожан. Сотрудники Комитета ЖКХ просят местных жителей сообщать им, если они заметят места скопления наркосодержащего растения. Обращаться можно по телефону 33-17-73, либо письменно по адресу: улица Ульяновская, 61, 
21 августа 2018, 12:15
План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали

План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали

Освоение средств из федерального бюджета обсуждалось во время совещания по ходу работ по строительству Фрунзенского моста в Самаре. По словам главы региона Дмитрия Азарова, план работ скорректировали.
 
«Некоторые неудобства для горожан будут, но мост надо достроить в 2019-м. Столько десятилетий мечтали 
21 августа 2018, 12:04
В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности

В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности

В Самаре уволили заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации областной столицы. Причиной стали серьезные нарушения на кладбищах.

Прокуратура Красноглинского района проверила, как содержатся кладбища «Управленческое» и «Мехзаводское». Специалисты нашли нарушения требования земельного и 
21 августа 2018, 11:33
«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве

«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве

Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении главы Нефтегорского района Владимира Корнева. Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере.

По версии следствия, в 2010 году Корнев получил от представителя ООО - 
21 августа 2018, 11:10
10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

10-летняя девочка и двое взрослых пострадали в массовом ДТП на Московском шоссе в Самаре

Полицейские расследуют обстоятельства аварии в областной столице, в которой был травмирован ребенок. В понедельник, 20 августа, в 17:15 68-летний водитель ехал на легковушке «Лада Калина» по Московскому шоссе из микрорайона «Крутые ключи» в поселок Мехзавод. Напротив дома № 30 по 
21 августа 2018, 08:49
На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ

На Солнечной в Самаре «двенадцатую» смял КАМАЗ

Поздно вечером в воскресенье, 19 августа, произошла авария в Промышленном районе Самары. В 23:50 56-летний мужчина ехал на своем ВАЗ-21120 по улице Солнечной со стороны 5-й Просеки. Около дома № 21 по Солнечной при повороте налево автомобилист не уступил дорогу 
20 августа 2018, 02:26
На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

В воскресенье, 19 августа, на трассе М-5 под Сызранью произошла крупная авария. На дороге столкнулись иномарка Toyota Land Cruiser с номерами Пензенской области и Mazda CX-5, от удара оба внедорожника улетели в кювет. 
 
По словам очевидцев, ехавший со стороны областной столицы 
20 августа 2018, 12:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх