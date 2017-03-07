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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

Красноглинское шоссе в Самаре расширят до четырех полос

В 2017 году в Самаре запланирована реконструкция Красноглинского шоссе. Магистраль включена в перечень гостевых маршрутов к ЧМ-2018. Проезжую часть расширят до четырех полос, сообщили на совещании в мэрии.

Кроме того, предстоит ремонт въезда у Сокского моста. Будут обновлять павильоны на автобусных 

7 марта 2017, 01:40
В Самаре на стадионе ЧМ-2018 организуют 18 медпунктов

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 организуют 18 медпунктов

В дни проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» организуют 18 стационарных медпунктов. Там будут дежурить 28 мобильных бригад и 11 машин скорой помощи, 7 из которых - реанимобили С-класса. Формирование команды, которая состоит из 250 медработников, для работы на объектах 

3 марта 2017, 04:12
В Самару на ЧМ-2018 приедут 11,5 тысячи силовиков

В Самару на ЧМ-2018 приедут 11,5 тысячи силовиков

Для обеспечения безопасности во время ЧМ-2018 в Самару из других регионов приедут 10 тысяч полицейских и 1500 бойцов Росгвардии. Полицейских разместят в общежитиях самарских университетов, «гвардейцам» предоставят комнаты в общежитиях ссузов. Об этом сообщили на совещании, посвященном проведению ЧМ-2018.
3 марта 2017, 01:41
В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала

В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала

Блогер Александр Жоголев сообщил, что в исторической части Самары в рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 началась реконструкция ветхого жилья. "Хотя, наверное, правильнее его было бы снести, нежели вот так уродовать, - считает автор. - Честно не могу сказать, за чей 
3 марта 2017, 09:17
В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной

В Самаре определен подрядчик реконструкции 4-й очереди набережной

Реконструкцию четвертой очереди самарской набережной проведет ООО "Автодоринжиниринг". Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. При этом аукцион был признан несостоявшимся, так как на конкурс была подана лишь одна заявка. Тем не менее, поскольку она полностью соответствовала необходимым требованиям, закон позволяет 
27 февраля 2017, 05:25
Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция

Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция

Мэрия Самары утвердила проект планировки улицы Мичурина от проспекта Масленникова до Врубеля. Документ подготовила компания «Волгатрансстрой-проект», входящая в группу «Волгатрансстрой». Под планировку попало почти 7 гектаров земли.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в июне 2015 года горадминистрация заявляла, что финансированием строительства новой 

27 февраля 2017, 03:22
Базу «Крыльев Советов» отремонтируют за 70 млн рублей

Базу «Крыльев Советов» отремонтируют за 70 млн рублей

Учебно-тренировочную базу футбольного клуба «Крылья Советов» на улице Шушенской отремонтируют за 70 миллионов рублей из областного бюджета. Работы выполнит компания «Бамард», следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. Тендер организован Управлением капитального строительства. Согласно техзаданию, подрядчику в срок до 31 

9 февраля 2017, 02:21
Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию

Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию

Вадима Скрипченко, главного тренера самарского клуба «Крылья Советов», вызвали на допрос в полицию. По данным портала «Лайф», это связано с матчем «Урал» - «Терек».

До переезда в Самару Скрипченко тренировал екатеринбургский «Урал». Игра команды с грозненским клубом ранее 
20 января 2017, 03:32
Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»

Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»

Самарский банк «Приоритет», лишенный лицензии еще в 2014 году, обратился в областной арбитражный суд с иском о признании банкротом своего бывшего акционера, экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Сумма долга в материалах дела не уточняется. Однако согласно реестру судебных 

18 января 2017, 05:03
Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» подозревают в махинациях с трансфером Йоана Молло. Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на ситуацию, сложившуюся после перехода этого полузащитника в «Зенит». Как пишет издание butfootballclub, «Сент-Этьен» продал Молло в «Крылья» в августе 

17 января 2017, 12:05
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