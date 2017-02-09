Учебно-тренировочную базу футбольного клуба «Крылья Советов» на улице Шушенской отремонтируют за 70 миллионов рублей из областного бюджета. Работы выполнит компания «Бамард», следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. Тендер организован Управлением капитального строительства. Согласно техзаданию, подрядчику в срок до 31 октября нужно устроить футбольное поле, ливневку, системы автоматического полива, обогрева, видеонаблюдения и оповещения, установить наружное электроосвещение и трибуны, благоустроить территорию. Объект приведут в порядок в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу. Напомним, в 2012-м на базе перестелили два тренировочных поля и смонтировали современную систему подогрева.
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Самарская область получит почти 2 млрд на ремонт дорог
Самарская область получит из госбюджета 1 миллиард 837 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Средства, в частности, направят на ремонт Волжского и Красноглинского шоссе, автодороги Самара - Волгоград-Новокуйбышевск 2. Эти работы обойдутся в 850 миллионов рублей. …
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3 февраля 2017, 10:38
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Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию
Вадима Скрипченко, главного тренера самарского клуба «Крылья Советов», вызвали на допрос в полицию. По данным портала «Лайф», это связано с матчем «Урал» - «Терек».
До переезда в Самару Скрипченко тренировал екатеринбургский «Урал». Игра команды с грозненским клубом ранее …
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20 января 2017, 03:32
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Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»
Самарский банк «Приоритет», лишенный лицензии еще в 2014 году, обратился в областной арбитражный суд с иском о признании банкротом своего бывшего акционера, экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Сумма долга в материалах дела не уточняется. Однако согласно реестру судебных …
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18 января 2017, 05:03
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120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей
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18 января 2017, 12:20
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В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской
Блогер Евгений Синюков показал, как в Самаре недавно отремонтировали фасады исторических зданий на улицах Ленинградской и Куйбышева. "Деньги потрачены, а вид приличный эти дома в полном объеме так и не обрели, - негодует автор. - Выглядит все это или …
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18 января 2017, 09:44
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В Самаре на два месяца усилят меры безопасности
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17 января 2017, 03:12
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Светофоры Самарской области отремонтируют за 10,5 млн рублей
В Самарской области светофоры за 10,5 млн рублей отремонтирует компания "Самарадортранссигнал". Итоги конкурса по определению подрядчика на выполнение работ подвело государственное областное казенное предприятие "АСАДО". Согласно техзаданию, фирме предстоит в течение 2017 года заняться ремонтом и содержанием реверсивных и стандартных …
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17 января 2017, 12:15
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Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»
Самарские «Крылья Советов» подозревают в махинациях с трансфером Йоана Молло. Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на ситуацию, сложившуюся после перехода этого полузащитника в «Зенит». Как пишет издание butfootballclub, «Сент-Этьен» продал Молло в «Крылья» в августе …
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17 января 2017, 12:05
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«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»
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10 января 2017, 06:11