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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
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Самарская область получит почти 2 млрд на ремонт дорог

Самарская область получит почти 2 млрд на ремонт дорог

Самарская область получит из госбюджета 1 миллиард 837 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Средства, в частности, направят на ремонт Волжского и Красноглинского шоссе, автодороги Самара - Волгоград-Новокуйбышевск 2. Эти работы обойдутся в 850 миллионов рублей. 

3 февраля 2017, 10:38
Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию

Главного тренера «Крыльев Советов» вызвали на допрос в полицию

Вадима Скрипченко, главного тренера самарского клуба «Крылья Советов», вызвали на допрос в полицию. По данным портала «Лайф», это связано с матчем «Урал» - «Терек».

До переезда в Самару Скрипченко тренировал екатеринбургский «Урал». Игра команды с грозненским клубом ранее 
20 января 2017, 03:32
Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»

Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»

Самарский банк «Приоритет», лишенный лицензии еще в 2014 году, обратился в областной арбитражный суд с иском о признании банкротом своего бывшего акционера, экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Сумма долга в материалах дела не уточняется. Однако согласно реестру судебных 

18 января 2017, 05:03
120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей

120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей

В Самаре отремонтируют крыши домов в "старом городе". Конкурс по определению подрядчика объявило муниципальное предприятие "Жилсервис". Работы пройдут с 1 апреля до 31 декабря этого года.

Стоимость контракта - 6,5 млн рублей. Всего в списке значится 120 зданий, расположенных 
18 января 2017, 12:20
В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской

В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской

Блогер Евгений Синюков показал, как в Самаре недавно отремонтировали фасады исторических зданий на улицах Ленинградской и Куйбышева. "Деньги потрачены, а вид приличный эти дома в полном объеме так и не обрели, - негодует автор. - Выглядит все это или 
18 января 2017, 09:44
В Самаре на два месяца усилят меры безопасности

В Самаре на два месяца усилят меры безопасности

В Самарской области, как и в 10 других регионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, будут введены усиленные меры безопасности сроком на два месяца - с 25 мая по 25 июля 2018 года. Об этом говорится в проекте указа 

17 января 2017, 03:12
Светофоры Самарской области отремонтируют за 10,5 млн рублей

Светофоры Самарской области отремонтируют за 10,5 млн рублей

В Самарской области светофоры за 10,5 млн рублей отремонтирует компания "Самарадортранссигнал". Итоги конкурса по определению подрядчика на выполнение работ подвело государственное областное казенное предприятие "АСАДО". Согласно техзаданию, фирме предстоит в течение 2017 года заняться ремонтом и содержанием реверсивных и стандартных 

17 января 2017, 12:15
Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Французы хотят больше денег от «Крыльев Советов»

Самарские «Крылья Советов» подозревают в махинациях с трансфером Йоана Молло. Французский футбольный клуб «Сент-Этьен» намерен обратиться в ФИФА с жалобой на ситуацию, сложившуюся после перехода этого полузащитника в «Зенит». Как пишет издание butfootballclub, «Сент-Этьен» продал Молло в «Крылья» в августе 

17 января 2017, 12:05
«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»

«Крылья Советов» продали Молло «Зениту»

Самарские «Крылья Советов» продали питерскому «Зениту» одного из своих самых кретивных игроков - французского полузащитника Йоана Молло.

По данным ТАСС, он обошелся сине-бело-голубым в 2,5 млн евро - именно такая сумма была прописана в контракте 27-летнего полузащитника с «Крыльями 
10 января 2017, 06:11
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