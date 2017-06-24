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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Под шумок: Пьяный сызранец украл кошелек у дерущихся мужчин

Под шумок: Пьяный сызранец украл кошелек у дерущихся мужчин

Пока мужчины были заняты выяснением, кто из них самый сильный, воришка незаметно стащил лопатник и убежал. 

Сначала драчуны не заметили произошедшего. Однако вдруг один из них крикнул, что вызовет полицию. Это не остановило ушлого воришку. Он ретировался с места преступления, прихватив 

24 июня 2017, 04:12
«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать

«Не укради»: Ученые назвали причины, заставляющие людей воровать

Специалисты из Великобритании в процессе недавнего исследования определили причины, которые толкают людей на кражу. Кроме этого, они установили, от каких факторов зависит уровень воровства в обществе.
Как показала серия экспериментов, степень развития краж не зависит от благосостояния человека. Воруют как 

26 мая 2017, 02:31
В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани задержали пенсионерку, воровавшую кошельки у покупателей в магазинах

В Сызрани полиция направила в суд уголовное дело о краже денег у клиентов магазинов.
 
История началось с того, что в феврале этого года в дежурную часть «Сызранское» обратилась местная 58-летняя жительница, которая сообщила, что у нее из сумки пропал 
7 мая 2017, 11:19
В Самаре начинающий медвежатник вскрывал шкафчики в фитнес-клубах

В Самаре начинающий медвежатник вскрывал шкафчики в фитнес-клубах

В Самаре сотрудники полиции задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в краже вещей из шкафчика для одежды в фитнесс-клубе на Красноармейской. Как установили стражи порядка, воровство в спортивном учреждении - не первое в карьере будущего уголовника, начинающего медвежатника. В октябре прошлого 
21 января 2017, 04:12
В Самаре двух девушек сбили на «зебре»: водитель скрылся

В Самаре двух девушек сбили на «зебре»: водитель скрылся

Сотрудники самарской полиции разыскивают водителя, сбившего на «зебре» двух пешеходов. По информации силовиков, происшествие случилось сегодня, 21 ноября, в 18:20 на пересечении Московского шоссе с улицей Советской Армии. Две девушки – 16 и 17 лет - переходили проезжую часть по 

21 ноября 2016, 11:28
В Самаре сиделка украла 30 тысяч рублей у клиента

В Самаре сиделка украла 30 тысяч рублей у клиента

В Самаре пенсионерка, работающая сиделкой, украла 30 тысяч рублей у клиента, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как установили сотрудники полиции, 16 июня в полицию за помощью обратилась 57-летняя жительница одного из домов по улице Стара-Загора. Она рассказала, что малознакомая женщина 

3 июля 2016, 02:38
В Самаре мужчина ударил ножом собутыльника

В Самаре мужчина ударил ножом собутыльника

В Самаре из квартиры одного из домов по улице Стара-Загоры в больницу был доставлен с ножевым ранением 37-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии полицейских, ранение потерпевший получил во время ссоры со своим знакомым 
14 ноября 2015, 05:19
В Самаре восстановлено газоснабжение домов 15 тысяч жителей

В Самаре восстановлено газоснабжение домов 15 тысяч жителей

В Самаре восстановлено газоснабжение 88 жилых домов в Промышленном и Советском районах, в которых проживает более 15 тысяч человек.

Как уже сообщала "ТЕРРА", была повреждена подземная 350-миллиметровая труба низкого давления, которая расположена по адресу: улица Стара-Загоры, 53а. Информация о 
6 октября 2015, 11:24
В Самарской области нефтеврезчик получил 2 года колонии

В Самарской области нефтеврезчик получил 2 года колонии

Прокуратурой Новокуйбышевска Самарской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего Павла Дубинина, проходившего по статье «Покушение на кражу из нефтепровода».

В ходе следствия было установлено, что несколько месяцев назад Дубинин вместе с неустановленным подельником, находясь в районе стойки 

21 марта 2014, 10:00
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