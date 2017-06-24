На днях жительница Самары около полуночи возвращалась домой. На улице Стара-Загора она услышала шум, доносящийся со стороны продуктового киоска, специализирующегося на продаже молочных продуктов. Женщина заметила около торговой точки мужчину, который сломал рольставни и пытался проникнуть внутрь. Не теряя времени, бдительная горожанка позвонила в полицию и сообщила о происходящем. Через несколько минут сотрудники полиции были на месте и задержали злоумышленника уже внутри киоска. Так, благодаря бдительности прохожей удалось предотвратить кражу.
По предварительной версии, 40-летний местный житель поздно ночью проник в киоск с целью хищения чужого имущества. Полицейские выяснили, что мужчина нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Расследование продолжается.
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