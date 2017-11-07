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В России исправность электричек начнут проверять с помощью штрих-кодов
В столичном регионе техническое состояние электричек собираются проверять посредством штрих-кодов. Они будут находиться на всех основных узлах пригородных поездов. Инспекторы с этой целью получат считывающие устройства.
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30 августа 2017, 03:41
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Штрафы за безбилетный проезд в электричках могут увеличить в 50 раз
Правительство России предложило резко повысить штрафы за безбилетный проезд в пригородных поездах и поездах дальнего следования. Согласно проекту кабмина, нарушителя в электричке будут наказывать в размере 50-кратной величины тарифа на перевозку пассажира за одну десятикилометровую зону, в поездах - в …
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21 августа 2014, 04:21
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В Самаре в метрополитене произошло короткое замыкание
Утром 6 июня в МЧС поступило сообщение о задымлении в самарском метрополитене между станциями «Советская» и «Спортивная». На место происшествия было направлено 16 единиц техники и 62 сотрудника пожарной охраны. Установлено, что произошло замыкание силового кабеля. Возгорания не последовало. Инцидент …
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6 июня 2014, 10:59