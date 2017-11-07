Штрафы за безбилетный проезд в электричках могут увеличить в 50 раз Правительство России предложило резко повысить штрафы за безбилетный проезд в пригородных поездах и поездах дальнего следования. Согласно проекту кабмина, нарушителя в электричке будут наказывать в размере 50-кратной величины тарифа на перевозку пассажира за одну десятикилометровую зону, в поездах - в …