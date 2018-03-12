Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.
Оказалось, что мужчина приехал в наш регион из Новосибирской области. Там он был приговорен к ограничению свободы, но нарушитель им пренебрег. В итоге он был объявлен в розыск.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции. В дальнейшем он будет передан инициатору розыска, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
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