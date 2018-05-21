Цена топлива на российских заправках увеличивается еженедельно. Если в апреле стоимость бензина выросла на 1,4%, то за первые две декады мая еще на 3-7%, в зависимости от региона. Литр АИ-95 на самарских заправках стоит от 42 до 45 рублей. И, судя по всему, это не предел. Бомбу замедленного действия под этот рынок заложили еще в конце прошлого года, когда нефтетрейдеры стали готовиться к повышению акцизов с 1 января 18 года, запасаясь топливом впрок, и создавая его дефицит. Цены, само-собой выросли. После увеличения сборов рост продолжился, к слову, именно этот фактор эксперты называют одним из основных. Весной наложился сезонный момент - у сельхозпроизводителей началась посевная, а на дороги выехали автолюбители, пользующиеся машинами только в теплое время года, соответственно, за увеличившимся спросом потянулись и цены. Разгоняет топливную инфляцию и дорожающая нефть, при нынешнем сочетании ее котировок и курса доллара, с каждой тонны бензина, проданной на экспорт, производители зарабатывают на семь тысяч рублей больше, по сравнению с ее реализацией на внутреннем рынке. Чиновники в ситуацию пока не вмешиваются, в перспективе предлагаются некие меры, которые увеличат нормы продажи внутри страны. Но сейчас это лишь намерения. Между тем с 1 июля акцизы снова вырастут на 50 копеек с литра, это значит цены на заправках будут расти и дальше.
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