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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб

Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб

Смертельное ДТП произошло сегодня, 31 декабря, ночью на 30 километре Южной обводной дороги.
 
Как передает ПСС по Самарской области, около поворота на поселок Рощинский водитель Лады Приоры на скорости врезался на препятствие. Даже сработавшие подушки безопасности не спасли жизнь 
31 декабря 2017, 03:03
В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»

В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»

Вчера, 29 декабря, около 19:30 в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. На пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской столкнулись Lifan X60 и МВД-шная «Лада Веста», передает «Комсомольская правда» - Самара».
 
Как утверждают очевидцы, водитель иномарки 
30 декабря 2017, 07:01
Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом

Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом

Необычное автопроисшествие произошло в Тольятти в ночь пятницы на субботу, с 29 на 30 декабря. На улице Карла Маркса, в районе Центрального парка, автомобиль ВАЗ-2110 врезался в столб.
 
По словам очевидцев, водитель "десятки", по всей видимости, не справился с 
30 декабря 2017, 06:42
Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели

Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели

В Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательной службы вызволили двух мужчин из металлического плена. Они оказались зажаты в автомобиле в результате ДТП.
 
По предварительным данным, авария произошла 29 декабря в районе поселка Узюково. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал 
30 декабря 2017, 04:22
Житель Бузулука на «Калине» врезался в опору ЛЭП

Житель Бузулука на «Калине» врезался в опору ЛЭП

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Колтубановка - Партизанский в Оренбуржье. 25-летний житель Бузулука за рулем Лада-Калина не справился с управлением, скатился в кювет и буквально протаранил опору ЛЭП.
Виновник аварии выжил, однако не обошлось без многочисленных повреждений. С  черепно-мозговой травмой, 

26 мая 2016, 05:54
В Бузулукском районе в ДТП погибло два человека

В Бузулукском районе в ДТП погибло два человека

Трагедия произошла на 251 километре трассы «Оренбург - Самара», близ поселка Искра.
Согласно предварительной информации правоохранителей, 53-летний водитель ВАЗ, не уступив дорогу, столкнулся с  грузовиком Скания. В итоге легковое авто съехало в кювет и там опрокинулось. 52-летнего пассажира этого транспортного 

29 апреля 2016, 11:03

Кассир из Самары убил в Бузулукском районе гражданина Узбекистана

Кассир из Самары убил в Бузулукском районе гражданина Узбекистана

Тело жертвы было найдено на границе Самарской и Оренбургской областей на прошлой неделе. Это случилось в 1,5 км  к западу от поселка Комсомольский, буквально в считанных метрах от автодороги, сообщают региональные СМИ со ссылкой на следственные органы. Труп, по словам 

27 апреля 2016, 02:30
В Бузулуке «Вольво» слетел в кювет

В Бузулуке «Вольво» слетел в кювет

В Бузулуке автомобиль Вольво улетел в кювет. Дорожно-транспортное происшествие случилось близ поселка Красногвардеец в районе 195 километра автомобильной дороги Оренбург – Самара. По данным полиции, 54-летний водитель не смог справиться с управлением транспортным средством, и в итоге машина съехала в 

22 апреля 2016, 02:27
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