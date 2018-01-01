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Под Самарой «Приора» влетела в металлическую стену: водитель погиб
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31 декабря 2017, 03:03
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В Самаре внедорожник врезался в полицейскую «Ладу Весту»
Вчера, 29 декабря, около 19:30 в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции. На пересечении проспекта Кирова и улицы Вольской столкнулись Lifan X60 и МВД-шная «Лада Веста», передает «Комсомольская правда» - Самара».
Как утверждают очевидцы, водитель иномарки …
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30 декабря 2017, 07:01
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Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом
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30 декабря 2017, 06:42
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Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели
В Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательной службы вызволили двух мужчин из металлического плена. Они оказались зажаты в автомобиле в результате ДТП.
По предварительным данным, авария произошла 29 декабря в районе поселка Узюково. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал …
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30 декабря 2017, 04:22
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Житель Бузулука на «Калине» врезался в опору ЛЭП
Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге Колтубановка - Партизанский в Оренбуржье. 25-летний житель Бузулука за рулем Лада-Калина не справился с управлением, скатился в кювет и буквально протаранил опору ЛЭП.
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26 мая 2016, 05:54
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В Бузулукском районе в ДТП погибло два человека
Трагедия произошла на 251 километре трассы «Оренбург - Самара», близ поселка Искра.
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29 апреля 2016, 11:03
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Кассир из Самары убил в Бузулукском районе гражданина Узбекистана
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27 апреля 2016, 02:30
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В Бузулуке «Вольво» слетел в кювет
В Бузулуке автомобиль Вольво улетел в кювет. Дорожно-транспортное происшествие случилось близ поселка Красногвардеец в районе 195 километра автомобильной дороги Оренбург – Самара. По данным полиции, 54-летний водитель не смог справиться с управлением транспортным средством, и в итоге машина съехала в …
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22 апреля 2016, 02:27