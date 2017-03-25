Женщина перечислила виртуальным торговцам 11 тысяч рублей за детскую коляску, но осталась без покупки, без денег и была занесена в «черный список».
О возмутительном случае рассказал портал «КТВ ЛУЧ». По предварительным данным, 18 марта жительница Сызрани решила купить детскую коляску в одном из интернет-магазинов соцсети «ВКонтакте». Присмотрев подходящую, женщина обратилась к менеджеру ресурса.
По словам потерпевшей, она долго думала, но потом все-таки перевела деньги. Продавцы подтвердили перевод и после этого все контакты с магазином прекратились. Девушка заплатила 11 тысяч рублей. Коляска должна была «прийти» через 5 дней, однако вместо этого покупательницу занесли в «черный список» в группе интернет-магазина. Сызранке не оставалось ничего другого, как написать заявление в полицию.
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