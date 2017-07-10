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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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К какой погоде готовиться россиянам во второй половине лета?

К какой погоде готовиться россиянам во второй половине лета?

Во второй половине лета в центральной части России будут нередкими смерчи, ливни и грозы. Об этом заявили сотрудники МЧС и Гидрометцентра.
Как сообщают «Известия», российские спасатели в условиях постоянно меняющегося климата и роста риска возникновения чрезвычайных ситуаций разрабатывают новые методы 

6 июля 2017, 09:21
Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

В МЧС сообщили о новом штормовом предупреждении в Самарской области. В пятницу, 30 июня, с 19 часов и в течение суток в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Такая 

30 июня 2017, 01:20
В Самарской области затопило приусадебные участки

В Самарской области затопило приусадебные участки

В МЧС сообщили о подтоплении приусадебных участков в Самарской области. Инцидент произошел в Пестравском районе. Информация поступила в ведомство в среду, 28 июня, в 10:50. Водой частично залило десять участков на улицах Советской и Разина в населенном пункте Красная Поляна. 

28 июня 2017, 11:29
Срочно: Самару снова может засыпать градом

Срочно: Самару снова может засыпать градом

В Самарской области снова объявлено штормовое предупреждение, передает МЧС. По прогнозу синоптиков, в среду 21 июня с семи часов вечера в Самаре ожидается ухудшение погодных условий. Возможны грозы, град, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такие погодные явления могут 
21 июня 2017, 01:38
Самарцы остались без сотовой связи и снова жалуются на «Мегафон»

Самарцы остались без сотовой связи и снова жалуются на «Мегафон»

Самарцы снова жалуются на перебои с сотовой связью. Об аналогичных проблемах пишут в социальных сетях жители Москвы и Нижнего Новгорода. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин написал в свое микроблоге в «Твиттере», что возникли проблемы у абонентов «Мегафона». Имеются проблемы 

13 июня 2017, 05:03
В России подготовили закон против «левых симок»

В России подготовили закон против «левых симок»

В стране ужесточат требования по сбору данных покупателей SIM-карт. Соответствующий законопроект подготовили в Совете Федерации. Согласно документу, операторы получат право проверять предоставленные абонентами сведения с помощью государственных информресурсов - в частности, через портал госуслуг.

Кроме того, норма обяжет руководителей организаций передавать 

27 апреля 2017, 02:37
В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

В Москве три налетчика с топорами попытались ограбить салон связи

Нетипичный налет на салон сотовой связи осуществили три злоумышленника в российской столице. Они отправились на преступление, вооружившись топорами, сообщает «РГ».
Попытка ограбления была совершена в юго-западном районе Москвы, на улице Азовской. Преступники с топорами ворвались в торговую точку в девять 

16 февраля 2017, 10:20
В блогах: о маскировке мачт сотовой связи в Самаре

В блогах: о маскировке мачт сотовой связи в Самаре

Блогер Дмитрий Ширяев предложил внедрить в Самаре идею замаскированных мачт сотовой связи. "За границей операторы часто прибегают к "маскировке" своих объектов под деревья, флагштоки и другие сооружения: они якобы хорошо вписываются в окружающую среду и не вызывают раздражения у 
14 октября 2016, 09:47
Гражданка США может на 30 лет лишиться свободы из-за ошибки в СМС

Гражданка США может на 30 лет лишиться свободы из-за ошибки в СМС

19-летняя американка при наборе номера допустила  роковую ошибку.
21 сентября 2016, 12:25
Более 1 миллиона рублей похитил житель Самарской области с помощью смс

Более 1 миллиона рублей похитил житель Самарской области с помощью смс

Следственное отделение О МВД России по Безенчукскому району завершило расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество». По версии следователей, житель Самарской области 1981 года рождения рассылал смс, похожие по содержанию на банковские, и вводил в заблуждение клиентов кредитных учреждений. Таким образом, он 
13 апреля 2016, 01:28
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