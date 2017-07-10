Операторов сотовой связи обязали информировать клиентов об угрозе чрезвычайных ситуаций. До сих пор бесплатная рассылка предупреждений по линии МЧС зависела от доброй воли компаний сотовой связи. Официальный договор со спасателями имел только один из них. Теперь заключить подобные соглашения должны все - таково требование федерального законодательства. Порядок оповещения установит правительство России. Сигналы от региональных подразделений МЧС о возможных катаклизмах начнут поступать и в средства массовой информации, которые должны оперативно выдавать предупреждения в радио и телеэфир.
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