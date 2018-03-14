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Материалы по теме:

В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?

В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?

Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной 
13 марта 2018, 12:03
Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре

Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре

В Самаре во вторник, 13 марта, временно будет закрыто движение трамваев по улице Ташкентской. Общественный рельсовый электротранспорт не будет курсировать по участку от 15-го микрорайона до Барбошиной поляны с 10 часов утра до 13:00. Это связано с работами на новой 

13 марта 2018, 10:04
Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области

Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз за­прашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, 

13 марта 2018, 09:55
«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

Влиятельное британское издание The Guardian опубликовало статью о подготовке российских городов к ЧМ-2018 по футболу. «Строительство самарской «Космос Арены» затягивается, проект по мере роста затрат и логистики потерпел большие изменения. Первая тестовая игра состоится там не ранее 28 апреля», - 
12 марта 2018, 08:01
50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару

Автобусный парк Самары продолжает пополняться новыми машинами. На днях в город доставили 50 новеньких автобусов «МАЗ». Пока они находятся на стоянке. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт 63 Самара».

Напомним, что к ЧМ 2018 областной центр должен получить 100 пассажирских 

12 марта 2018, 09:05
Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре

В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место 
6 марта 2018, 11:28
Попавшие в ДТП Hummer и Nexia остановили трамваи на Арцыбушевской в Самаре

Попавшие в ДТП Hummer и Nexia остановили трамваи на Арцыбушевской в Самаре

В Самаре на улице Арцыбушевской из-за ДТП с участием двух иномарок оказалось ограничено движение трамваев. Авария произошла в воскресенье, 25 января, в 10:15. На перекрестке с Вилоновской столкнулись Hummer и Daewoo Nexia. По данным МВД, «Нексией» управлял 37-летний водитель. Он 
26 февраля 2018, 09:44
Скоростные трамваи будут ездить по Самаре только во время матчей ЧМ-2018

Скоростные трамваи будут ездить по Самаре только во время матчей ЧМ-2018

Стал известен график движения скоростного трамвая до стадиона «Самара-Арена». Выяснилось, что составы будут курсировать по областному центру только в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу за три часа до игры и три часа после. Предполагается, что в это время 

9 февраля 2018, 09:00
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