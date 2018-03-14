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В блогах: Что будет на дорогах Самары во время ЧМ-2018?
Блогер 63ru рассуждает про "мундиальный коллапс", который вскоре накроет Самару. «Меня, например, реально настораживают планы руководства по ограничению движения в городе, - пишет автор. - Как показала недавняя практика, если город впадает в ступор из-за какого-то «паручасового» перекрытия одной …
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13 марта 2018, 12:03
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Движение трамваев по Ташкентской временно закрыто в Самаре
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13 марта 2018, 10:04
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Новый кредит к ЧМ-2018 хочет взять Фонд капремонта Самарской области
Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз запрашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, …
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13 марта 2018, 09:55
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«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России
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12 марта 2018, 08:01
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50 новых пассажирских автобусов «МАЗ» прибыли в Самару
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12 марта 2018, 09:05
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Трамваи встали из-за обрыва проводов на проспекте Ленина в Самаре
В Самаре во вторник, 6 марта, из-за обрыва проводов на проспекте Ленина встали трамваи. Инцидент произошел у перекрестка с улицей Осипенко. По словам очевидцев, движение трамваев парализовано в обе стороны. Пассажиры вышли и идут пешком, передает 63.ru. На место …
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6 марта 2018, 11:28
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Попавшие в ДТП Hummer и Nexia остановили трамваи на Арцыбушевской в Самаре
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26 февраля 2018, 09:44
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Скоростные трамваи будут ездить по Самаре только во время матчей ЧМ-2018
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9 февраля 2018, 09:00