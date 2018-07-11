В Китае на развод теперь можно подать через мессенджер … В китайском мессенджере WeChat появилась необычная функция: теперь пользователи могут подать на развод через свой смартфон. В приложении доступна специальная кнопка «Брак». Любой желающий может нажать на нее и заполнить документы для развода. Пользователь должен ввести свои данные, информацию о