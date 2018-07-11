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В Китае создали лазерный автомат
Китайские инженеры создали лазерный автомат. Изделие под индексом ZKZM-500 относится к оружию нелетального действия. Он может оставить сильной ожог, воспламенить одежду или топливный бак машины. Дистанция эффективного действия оружия составляет 800 метров, сообщают Известия со ссылкой на таблоид The …
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2 июля 2018, 11:32
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Китайцы работают над ракетой, которая сможет чинить себя в полете
Специалисты Китайской академии ракетных технологий работают над созданием принципиально новой «умной» ракеты. По замыслу разработчиков, аппарат должен быть оснащен специальной системой, которая позволит ему самостоятельно менять курс в полете. Ракета также будет оборудована продвинутой многоразовой системой энергоснабжения, которая может включаться …
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29 июня 2018, 05:13
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В Китае на развод теперь можно подать через мессенджер
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1 июня 2018, 10:29
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Ученые из Китая доказали существование цивилизации 5 800 лет назад
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31 мая 2018, 08:12
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В США 16-летний вратарь после выхода из комы заговорил на незнакомом ему испанском языке
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24 октября 2016, 12:43
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Ученые намерены выяснить, как русский язык влияет на процесс мышления
Отечественные ученые при поддержке Российского научного фонда хотят выяснить, каким образом язык влияет на мыслительные процессы разных людей. Исследование осуществляется вместе с тайваньскими специалистами из университета Ченьчжи. В него пока инвестировано 6 млн. рублей.
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19 сентября 2016, 04:04
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Ученые: Гены влияют на способности людей к изучению иностранных языков
Специалисты Вашингтонского университета осуществили исследование, которое продемонстрировало, что генетика и структура головного мозга оказывают непосредственное влияние на успехи в постижении иностранных языков. В экспериментальной части работы участвовали первокурсники из КНР, средний возраст которых был 20 лет.
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14 июня 2016, 03:48
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Учёные научились оценивать способность к языкам по активности мозга
Специалисты из Вашингтонского университета определили, в силу каких именно обстоятельств одни люди учат иностранные языки лучше других. Результаты исследования приведены в специализированном издании Brain and Language.
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11 мая 2016, 05:37