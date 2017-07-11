«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, находившийся рядом с Дворцом спорта ЦСК ВВС. Монумент на днях разобрали и увезли на хранение. Это сделано по причине запланированной реконструкции спортивного комплекса.

Некоторое время назад говорилось о возможном переносе памятника через дорогу, к …