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Самарский памятник вместо ремонта получил новый баннер: сколько денег вбухано?
"Свободу Чепаю!" - призывает блогер inst_ru в ЖЖ-сообществе "Самара ру". "Полтора года назад проходил мимо памятника герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чепаеву (именно такая его настоящая фамилия), - пишет автор. - В конце зимы 2016 года памятник был обнесён …
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28 июня 2017, 07:00
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В Самарской области построят летающую тарелку
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31 мая 2017, 01:06
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В Тольятти памятник Татищеву покроют защитной мастикой
В Автограде отремонтируют монумент основателю города – Василию Татищеву, установленный в 1998 году. Памятник собираются отмыть и покрыть защитной мастикой.
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19 мая 2017, 09:16
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«Я, конечно, вернусь»: В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому
В Самаре демонтировали памятник Владимиру Высоцкому, находившийся рядом с Дворцом спорта ЦСК ВВС. Монумент на днях разобрали и увезли на хранение. Это сделано по причине запланированной реконструкции спортивного комплекса.
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15 мая 2017, 04:09
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В ОДО открылась выставка верхней одежды
Укороченные куртки и длинные пуховики, в которых тепло в любые морозы. Оригинальный дизайн и многообразие цветов. В Окружном Доме Офицеров открылась выставка-продажа верхней одежды.
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12 декабря 2016, 05:47
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В Самаре в 2014 году отремонтируют Дом офицеров
Сегодня, 25 апреля, стало известно, что в областной столице будет отремонтирован Дом офицеров (ОДО). Об этом в своем микроблоге сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.
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25 апреля 2014, 05:20
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В Самаре отреставрируют объекты культурного наследия
28 января этот вопрос обсуждался на заседании под председательством главы города Дмитрия Азарова и депутата Госдумы Александра Хинштейна. Ремонтные работы решено провести в здании «Коммерческого клуба» на Куйбышева, в католическом костеле, корпусе Самарской академии культуры и искусств и в зданиях пожарной части на Хлебной площади.
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29 января 2014, 12:07