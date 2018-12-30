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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре экс-полицейского подозревают в угоне джипа за 3,5 млн рублей

В Самаре экс-полицейского подозревают в угоне джипа за 3,5 млн рублей

В областной столице завершено расследование дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 (Красноглинский район) Управления МВД России по городу Самаре. Его подозревают в тайном хищении чужого имущества.

По версии следствия, в июне 2017 
19 декабря 2018, 11:50
Ловкость рук: Пьяная тольяттинка уснула в подъезде и лишилась украшений

Ловкость рук: Пьяная тольяттинка уснула в подъезде и лишилась украшений

В Тольятти за помощью к сотрудникам полиция обратилась 30-летняя женщина. Она пожаловалась на кражу золотых украшений и сотового телефона. Как выяснили полицейские, в день, когда ее имущество пропало, девушка употребляла алкоголь, «немножко» перебрала, добраться до квартиры не хватило «силенок», и 
17 ноября 2018, 04:55
«Следи за базаром!» Самарец пырнул ножом собутыльника в ответ на «предъяву» о краже шапки

«Следи за базаром!» Самарец пырнул ножом собутыльника в ответ на «предъяву» о краже шапки

На днях в одно из медучреждений Самарской области был доставлен 31-летний житель села Осинки с ножевым ранением. О пострадавшем в полицию сообщили сами медики.
 
Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что мужчина приехал к своему знакомому в гости. Вскоре туда пришел 

3 ноября 2018, 04:45
В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом

Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом

На днях в полицию Тольятти за помощью обратился 52-летний мужчина. У него угнали грузовик ГАЗ-3307. Он пояснил, что машина была не на ходу. Владелец оставил автомобиль около магазина на улице Дзержинского, где она простояла полгода. Потом фургон исчез.

В результате проведенных 

9 октября 2018, 12:15
Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области

Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области

Поход на рыбалку с приятелем обернулся неприятностями для жителя Сергиевского района. Мужчины отправились на пруд в селе Рудаевка. Во время посиделки они изрядно выпили и один из собутыльников уснул. Проснувшись, он не нашел на своем месте припаркованный ВАЗ-21102.

В преступлении потерпевший 

6 августа 2018, 02:27
Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом

Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом

За помощью к сотрудникам полиции обратилась 31-летняя жительница Самары. Она рассказала, что неизвестный преступник угнал у нее автомобиль ВАЗ-21099, который она припарковала на улице Ставропольской.

Во время следствия оперативники выяснили, что легковушка могла быть сдана в пункт приема металлолома. Эта информация 

2 августа 2018, 09:53
В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратился 29-летний житель Тольятти. Он рассказал, что у него угнали внедорожник «Nissan X-Trail». Стоимостью более миллиона рублей.

В ходе следствия выяснилось, что накануне кражи потерпевший приехал домой на такси. Он выронил ключи от своей 

31 июля 2018, 04:39
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