20-летний парень отогнал угнанный ВАЗ-2109 в безлюдное место, где вытащил из салона магнитолу.
По версии сотрудников полиции, молодой злоумышленник решил уничтожить следы преступления и поджег «девятку». Владелец вазовской легковушки о краже и уничтожении имущества узнал от пожарных, которые вызвали его на место возгорания.
Однако уйти от наказания воришке-поджигателю не удалось. Его очень легко удалось найти по украденной магнитоле, которую он пытался продать.
В настоящее время в отношении молодого злоумышленника заведено два уголовных дела по двум статьям УК - «Кража» и «Умышленное уничтожение и порча имущества». Максимальные санкции по каждой из них – до 5 лет лишения свободы.
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