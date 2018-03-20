В Самаре в среду, 20 марта, отключат холодную воду в многоэтажках на улице Стара-Загора. По заявленному графику, воды не будет в течение семи с половиной часов.
«Из-за плановых работ на насосной станции подкачки 20 марта с 9 часов утра до 16:30 без холодного водоснабжения будут дома номер 89, 91, 101, 113, 119, 121, 137 по улице Стара-Загора», - сообщает компания «Самарские коммунальные системы».
Отключение водоснабжения с 10:30 также заявлено в частном секторе за Московским шоссе в районе Мехзавода. Речь идет о 15 частных домах по улице Путевая (между улицами Уметской и Первой Кубанской). Там устраняют утечку, указано на сайте СКС.
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