1
39
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888     888  888     888                  .d8888b.              .d8888b.    .d8888b.  
 888     888  888     888                 d88P  Y88b            d88P  Y88b  d88P  Y88b 
 888     888  888     888                 Y88b. d88P            888    888       .d88P 
 888     888  888     888  888  888  888   "Y88888"    .d8888b  888             8888"  
 888     888  888     888  888  888  888  .d8P""Y8b.  d88P"     888              "Y8b. 
 888     888  888     888  888  888  888  888    888  888       888    888  888    888 
 Y88b. .d88P  Y88b. .d88P  Y88b 888 d88P  Y88b  d88P  Y88b.     Y88b  d88P  Y88b  d88P 
  "Y88888P"    "Y88888P"    "Y8888888P"    "Y8888P"    "Y8888P   "Y8888P"    "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Новый запрет для торговцев алкоголем хотят ввести в Самаре

Новый запрет для торговцев алкоголем хотят ввести в Самаре

В Самаре предложили новые поправки в федеральный антиалкогольный закон. Продажу спиртного предлагают запретить в ночное время в общепитах, расположенных в жилых домах. Этот вопрос во вторник, 20 марта, обсуждали депутаты в Самарской губернской думе. О новой инициативе рассказал председатель комитета 
20 марта 2018, 01:03
7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

7 человек ночью тушили автомобиль на Ставропольской в Самаре

В Самаре, в Кировском районе, в ночь на вторник, 20 марта, загорелся автомобиль. Инцидент произошел на улице Ставропольской в 1:30.

«На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: семь человек личного состава и две единицы техники», - сообщили в ГУ МЧС 

20 марта 2018, 10:14
Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

Трамвай врезался в фуру на Заводском шоссе в Самаре

19 марта в Самаре произошла очередная авария с участием общественного транспорта. Вечером на Заводском шоссе трамвай №3 врезался в грузовик. Вагон ехал со стороны улицы 22-го Партсъезда в сторону Кабельной. В результате аварии часть дороги оказалась перекрыта, сообщает паблик
20 марта 2018, 09:01
В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым

В блогах: брошенных в Самаре цирковых медведей перевезут жить в Крым

Руководство парка львов «Тайган» из города Белогорск выразило желание забрать троих животных, обнаруженных 10 марта на автостоянке в районе 116-километра. Об этом в соцсети ВК сообщила организатор инициативной группы Ангелина Гриневич. Транспортные средства для перевозки Гриши, Тимы и Тиши 
19 марта 2018, 05:05
Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, с 9:30 будет отключено холодное водоснабжение частных домов, расположенных в границах Московского шоссе, улиц Гастелло, Финской и Ботанического переулка, а также дом №96 по улице Финской, сообщает компания «Самарские коммунальные системы». Это связано с 

12 марта 2018, 10:30
Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре утром 5 марта произошел пожар в жилом доме номер 133 на улице Стара-Загора. Сгорела однокомнатная квартира на третьем этаже. Сотрудники МЧС успели остановить пламя, но пострадали соседние квартиры, а также магазин на первом этаже. «Витрины начало затапливать», - 
5 марта 2018, 03:30
Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре в пятиэтажке на улице Стара-Загора произошел пожар. Сообщения очевидцев и видео появились в социальной сети. По их словам, ЧП произошло в доме №133.

«Сейчас на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры бушует пожар в пятиэтажке. Захвачено огнем несколько квартир», 
5 марта 2018, 10:43
Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

Крупная коммунальная авария произошла в центре Тольятти

27 февраля в центре Тольятти произошла крупная коммунальная авария. В центре города, на пересечении улиц Ленина и Максима Горького прорвало 400-миллиметровую трубу водовода. ЧП произошло в 16:38.

Для устранения утечки были привлечены 24 человека и 10 единиц техники. Во время ликвидации 

28 февраля 2018, 09:56
Массовое ДТП: пьяный водитель Geely «собрал» пять автомобилей в Самаре

Массовое ДТП: пьяный водитель Geely «собрал» пять автомобилей в Самаре

24 февраля в Самаре произошла массовая авария. 32-летний водитель автомобиля Geely ехал по улице Стара-Загора от проспекта Кирова к улице XXII Партсъезда. Машина двигалась, превышая все скоростные лимиты. В итоге, на пересечении с Ново-Вокзальной «китаец» влетел в припаркованный SsangYong. После 
26 февраля 2018, 01:36
В Самаре на улице Стара-Загора водитель сбил мальчика и уехал

В Самаре на улице Стара-Загора водитель сбил мальчика и уехал

В Самаре полицейские  ищут водителя, сбившего 12-летнего мальчика. ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло на улице Стара-Загора в прошлый вторник, 23 января, в 12:45.

По данным полицейских, неизвестный автомобилист ехал от улицы Димитрова в сторону проспекта Кирова. Ребенка машина сбила около 

29 января 2018, 01:33
В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области 1 июля 2018 года повысят плату за холодную воду и водоотведение. Новые тарифы опубликовало правительство региона. Согласно документу, кубометр питьевой воды будет стоить 27 рублей 74 копейки, стоков канализации - 14 рублей 74 копейки. Сейчас, напомним, жильцы 

21 ноября 2017, 09:39
Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки

Авария в Куйбышевском районе: самарцы сидят без холодной воды уже сутки

Уже сутки почти в трехстах домах Куйбышевского района Самары нет холодной воды. Причина - авария на водопроводной линии диаметром 500 мм, сообщает компания "СКС". Восстановительные работы велись всю ночь и до сих пор не завершены. Ситуация осложняется близостью силовых кабелей 

31 октября 2017, 11:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх