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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты

ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты

Банк России собирается разрабатывать национальную виртуальную валюту. Об этом заявила замглавы ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме.
По ее словам, все регуляторы пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту создавать надо. Это только вопрос конкретного времени. С 

2 июня 2017, 02:13
Сколько продержится биткоин: Ученые спрогнозировали будущее криптовалют

Сколько продержится биткоин: Ученые спрогнозировали будущее криптовалют

Английские, испанские и германские ученые спрогнозировали будущее биткоинов (Bitcoin) и прочих криптовалют. По оценкам экспертов, доля Bitcoin в общей рыночной капитализации криптовалют к 2025 году снизится до 50 процентов, тогда как суммарная доля иных платежных систем увеличится.
Для исследования эволюции 

2 июня 2017, 10:05
ЦБ предложил считать биткоин цифровым товаром

ЦБ предложил считать биткоин цифровым товаром

Такие криптовалюты, как биткоин, могут быть признаны цифровым товаром. Вследствие этого они подпадут под соответствующие налоги. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Необходимость ввести биткоин в налогооблагаемую зону объясняется тем, что виртуальные деньги не обеспечены золотом, а их 

26 мая 2017, 11:28
Биткоину прочат двукратный рост курса

Биткоину прочат двукратный рост курса

Во вторник была зафиксирована рекордная цена биткоина. По словам аналитиков, наблюдается рост популярности криптовалюты как инструмента для финансирования стартапов с применением технологии блокчейнов.
По данным Reuters, вчера один биткоин на платформе BitStamp реализовывали за $1760,4. Это на 6% выше, чем 

10 мая 2017, 09:54
Биткойны не станут резервной валютой России

Биткойны не станут резервной валютой России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила возможность того, что в ближайшем будущем биткойны станут резервной валютой в России. По ее словам, в силу анонимности многих операций криптовалюта может использоваться в том числе и для проведения сомнительных сделок. Набиуллина пообещала, что Регулятор 
18 июня 2015, 01:54
В России могут признать биткойны

В России могут признать биткойны

Судьба криптовалюты, пишут «Известия», в стране будет решаться на следующей неделе на встрече Центробанка с участниками финансового рынка. Предполагается, что часть операций с биткойнами ЦБ может разрешить и начать регулировать - в частности, проведение переводов и платежей физлиц и взаиморасчетов 
11 июня 2015, 12:29
Аукцион Ebay начал принимать оплату в биткойнах

Аукцион Ebay начал принимать оплату в биткойнах

Онлайн-аукцион Ebay начал принимать оплату биткойнами. О том, что компания планирует развиваться в данном направлении, говорили еще осенью прошлого года.
Теперь продавцы могут получать платежи не только через PayPal, но и через сервис Braintree. Вспомогательное техническое обеспечение для этого не 
15 апреля 2015, 02:38
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