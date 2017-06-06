Онлайн-аукцион Ebay начал принимать оплату биткойнами. О том, что компания планирует развиваться в данном направлении, говорили еще осенью прошлого года.

Теперь продавцы могут получать платежи не только через PayPal, но и через сервис Braintree. Вспомогательное техническое обеспечение для этого не …