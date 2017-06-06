Сегодня купить виртуальные деньги можно на специальных интернет-площадках - биржах или у таких же участников системы. Преимущество виртуальных денег в том, что сделки с ними не контролируются государством, с них не платятся налоги. А доходность колоссальная - в середине мая биткойн впервые в своей истории подорожал до 2000 долларов - это в два раза больше, чем в начале года. Впрочем, эксперты предупреждают, высока вероятность того, что на рынок новой валюты "зайдут" не самые честные бизнесмены.
Алексей Ульянин, руководитель ГК "Технология управления":
«С помощью биткойна, с помощью любых криптовалют могут обслуживаться различные операции, транзакции, покупки - покупка и продажа оружия, наркотиков, всего, что угодно. Люди, которые инвестируют в биткойны - это такие спекулятивные инвесторы, которые ориентированы на быстрое получение высокого спекулятивного дохода, это можно сравнить с рулеткой. Все это регулируется, в определенный момент это можно завалить влево или вправо, а регулирует тот, кто имеет наибольшее количество биткойнов. И нужно понимать, что тот, кто имеет дело с большим количеством криптовалют, сам не заинтересован в переводе этих валют в реальный актив, потому что котировки быстро упадут».
Наряду с планами по разработке собственной виртуальной валюты, в рамках госпрограммы "Развития цифровой экономики" реализуются еще 30 проектов. Среди них - переход на электронные медицинские документы и удаленный доступ к ним для врачей и пациентов, дистанционная диагностика и консультирование через системы телемедицины, запуск сервисов "ябеда" для общественного контроля за качеством дорог и работой коммунальщиков.
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