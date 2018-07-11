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Материалы по теме:

Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу

Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
 
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам 
8 июля 2018, 02:53
Под Сызранью 9-летнюю девочку травмировало велосипедом, на который наехал поезд

Под Сызранью 9-летнюю девочку травмировало велосипедом, на который наехал поезд

Как сообщает РЖД в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте», ЧП произошло 5-го июля под Сызранью (в районе станции Кашпира) около 16:00.
 
По неустановленной пока причине 9-летняя девочка каталась на велосипеде на железнодорожных путях. Увидев приближающийся состав, она 
7 июля 2018, 01:51
9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани

9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани

В четверг днем, 5 июля, поезд сбил девятилетнюю девочку в Сызрани. ЧП случилось примерно в 16:30 на перегоне станция Кашпир - станция Сызрань-город в районе совхоза «Комсомолец». По словам очевидцев, пострадавшую без сознания доставили в центральную городскую больницу Сызрани. По 
6 июля 2018, 08:56
Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани

Жителя Сызрани уличили в незаконном захвате земли.  Он построил вокруг своего дома забор, за которым оказался участок в 382 квадратных метра, принадлежащий городу. Суд обязал мужчину снести забор. Его предупредили о том, что в случае неисполнения требований с него взыщут 

5 июля 2018, 10:59
Из-за долгов без электричества остались 98 потребителей в Сызрани

Из-за долгов без электричества остались 98 потребителей в Сызрани

В Сызрани 98 должников остались без электричества из-за долгов перед энергетиками. Всего в городе, по данным «Самараэнерго», около 1000 потребителей накопили долги. Всем им рассылали уведомления о необходимости расплатиться, но некоторые должники их просто проигнорировали. В мае злостным неплательщикам электричество 

5 июня 2018, 02:45
СМИ: россияне смогут экономить на электричестве до 40%

СМИ: россияне смогут экономить на электричестве до 40%

Требования энергосбережения могут установить для всей бытовой техники, реализуемой в РФ  и других государствах  Евразийского экономического союза. Об этом рассказывают «Известия».
По сведениям издания, такой техрегламент прорабатывает Евразийская экономическая комиссия. Его основу могут составить российские ГОСТы.
В частности, экономными могут 

13 октября 2017, 11:14
Россиян заставят экономить электричество

Россиян заставят экономить электричество

Минэнерго России предложило запретить лампочки мощностью свыше 50 ватт. В ведомстве заявляют, что стране нужно одномоментно перейти на энергосберегающие устройства. Это поможет, подсчитали чиновники, снизить потребление электричества в восемь раз и уменьшить платежную нагрузку за услуги ЖКХ на 148 млрд 

21 сентября 2017, 09:01
Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики

Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики

С весны следующего года в Российской Федерации могут законодательно зафиксировать требования установки только «умных» счетчиков электричества. С таким заявлением выступил заместитель главы Минэнерго Вячеслав Кравченко, сообщает РИА Новости.
Как пояснил чиновник, законопроект находится в Госдуме с весны 2017-го. В 
19 сентября 2017, 02:08
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