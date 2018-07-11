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Под Сызранью на 77-летнюю бабушку наехал грузовик и отрезал ей ногу
Как передает КТВ-Луч, 6 июня около 20:00 неподалёку от Сызрани, у села Переволоки, грузовик совершил наезд на пожилую 77-летнюю женщину.
В результате ДТП, у пенсионерки, предположительно, произошла травматическая ампутация правой голени. Пострадавшую доставили в медучреждение Сызрани. По словам …
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8 июля 2018, 02:53
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Под Сызранью 9-летнюю девочку травмировало велосипедом, на который наехал поезд
Как сообщает РЖД в своем официальном паблике в соцсети «ВКонтакте», ЧП произошло 5-го июля под Сызранью (в районе станции Кашпира) около 16:00.
По неустановленной пока причине 9-летняя девочка каталась на велосипеде на железнодорожных путях. Увидев приближающийся состав, она …
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7 июля 2018, 01:51
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9-летнюю девочку сбил поезд в Сызрани
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6 июля 2018, 08:56
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Мужчина незаконно захватил земельный участок в Сызрани
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5 июля 2018, 10:59
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Из-за долгов без электричества остались 98 потребителей в Сызрани
В Сызрани 98 должников остались без электричества из-за долгов перед энергетиками. Всего в городе, по данным «Самараэнерго», около 1000 потребителей накопили долги. Всем им рассылали уведомления о необходимости расплатиться, но некоторые должники их просто проигнорировали. В мае злостным неплательщикам электричество …
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5 июня 2018, 02:45
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СМИ: россияне смогут экономить на электричестве до 40%
Требования энергосбережения могут установить для всей бытовой техники, реализуемой в РФ и других государствах Евразийского экономического союза. Об этом рассказывают «Известия».
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13 октября 2017, 11:14
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Россиян заставят экономить электричество
Минэнерго России предложило запретить лампочки мощностью свыше 50 ватт. В ведомстве заявляют, что стране нужно одномоментно перейти на энергосберегающие устройства. Это поможет, подсчитали чиновники, снизить потребление электричества в восемь раз и уменьшить платежную нагрузку за услуги ЖКХ на 148 млрд …
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21 сентября 2017, 09:01
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Минэнерго хочет обязать россиян устанавливать только «умные» электросчетчики
С весны следующего года в Российской Федерации могут законодательно зафиксировать требования установки только «умных» счетчиков электричества. С таким заявлением выступил заместитель главы Минэнерго Вячеслав Кравченко, сообщает РИА Новости.
Как пояснил чиновник, законопроект находится в Госдуме с весны 2017-го. В …
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19 сентября 2017, 02:08