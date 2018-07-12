|
В Самаре могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00 по выходным
|
5 июля 2018, 01:41
|
Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре
Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика, который займется корректировкой проекта реконструкции одного из участков Красноглинского шоссе. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
Победитель аукциона должен провести инженерные изыскания и подготовить проект планировки территории. Подрядчик возьмет …
|
2 июля 2018, 12:47
|
Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре
В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.
До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на …
|
27 июня 2018, 03:48
|
В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности
В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.
Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой …
|
27 июня 2018, 03:14
|
Блэкаут на Проране: Остров снова остался без электроснабжения
Сегодня, 8 июля, около 11 часов утра самарский остров Проран снова остался без электроснабжения. Как пишет портал proran.ru, на Поджабном случилась серьезная авария на ЛЭП: на "воздушном" переходе через Воложку порвало один из 400-метровых проводов. По поступившей информации, случившееся …
|
8 июля 2017, 02:19
|
В центре Самары сотни жилых домов остались без света
В Самаре продолжается ликвидация двух аварий, из-за которых половина зданий Самарского района города остались без электричества в ночь с 13 на 14 января.
Как стало известно телерадиокомпании «ТЕРРА», ЧП произошло на подстанциях, расположенных на улицах Молодогвардейской и Венцека. Света лишились несколько …
|
14 января 2014, 11:25
|
В Самаре возникли перебои с электричеством
По словам специалистов, это связано с массовым использованием обогревательных приборов в жилых домах. Электросети не выдерживают повышенной нагрузки. Как следствие - предохранительные системы автоматически отключают дома от питания во избежание пожара. Аварийные бригады вынуждены восстанавливать подачу тока в ручном режиме. …
|
2 октября 2013, 12:23
|
Жители двухсот домов на окраине Самары почти сутки сидят без электричества
|
11 сентября 2013, 04:39